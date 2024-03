Oscar 2024: Saiba como Los Angeles se prepara para receber a maior festa do cinema

LOS ANGELES - A cerimônia do Oscar, que será realizada neste domingo, 10, é um dos principais eventos da cidade de Los Angeles. Apesar de ser uma festa fechada, sem a participação do público (exceto as pessoas previamente selecionadas para ficar no tapete vermelho), o evento incentiva a organização de festas que trazem rendimentos comercias para o município.

Vista do Chinese Theatre, cinema que fica ao lado do Dolby Theatre Foto: Ubiratan Brasil/Divulgação

PUBLICIDADE Os moradores de LA terão uma variedade de opções para assistir à cerimônia, que começa às 16h, horário local (a transmissão começa às 20h, no Brasil). A mais cômoda é a mesma ofertada aos outros países: acompanhar pela televisão a transmissão da emissora ABC. Já o Museu da Academia, um dos principais pontos de visitação da cidade, organiza seu terceiro evento anual, abrindo o local para visitantes por US$ 250 o ingresso. O coquetel formal incluirá vinhos requintados, tapete vermelho e cerimônia transmitida nos diversos teatros do museu.

Televisão mexicana faz transmissão ao vivo próximo do tapete vermelho Foto: Ubiratan Brasil/Divulgação

O museu oferece ainda, até domingo, 10, o Oscar Fan Experience, um local que permite tirar fotos com uma réplica da estatueta dourada. “O Museu da Academia é o melhor lugar para vivenciar o Oscar se você é fã de cinema”, disse Amy Homma, diretora do local. “Você pode realmente sentir a conexão com a história.”

O espaço fica em uma área nobre da cidade, distante do local da premiação, o Dolby Theatre, localizado ao lado do Teatro Chinês - famoso pelas marcas de mãos e pés de artistas lendários, desde Gene Kelly até Mel Gibson. Ali também circulam pessoas vestidas como personagens clássico (desde os já conhecidos Homem Aranha e Capitão América) até mais recentes, sempre prontos para posar para uma selfie em troca de alguns dólares.

Fãs tiram fotos em frente ao museu de cera Madame Tussauds. Foto: Ubiratan Brasil/Divulgação

Conhecido pelas réplicas em cera de personalidades, o Museu da Madame Tussauds (que fica grudado ao Chinese Theatre) montou um display com uma réplica gigante da estatueta do Oscar para os fãs fazerem fotos. Como é gratuito, a fila é grande.

Como ainda é possível andar por algumas dependências do Dolby Theatre, as pessoas acompanham a montagem do corredor com tapete vermelho, por onde circularão os convidados no domingo. O piso ainda está protegido com um plástico, para evitar desgaste.

Publicidade

Vista da preparação do tapete vermelho Foto: Ubiratan Brasil/Divulgação

Outro ponto turístico é a escadaria que dá acesso ao Dolby, por onde também subirão as estrelas do cinema. O acesso deverá ser fechado na tarde de sábado.

Todo o quarteirão ao redor do Dolby está fechado para circulação de veículos e, no dia da cerimônia, o acesso a pé só será liberado para moradores previamente cadastrados e pessoas com credencial. No domingo, aliás, os credenciados deverão usar ainda trajes requintados, como longos e smoking.

Hollywood Boulevard, a avenida do teatro Dolby, fechada para trânsito. Foto: Ubiratan Brasil/Divulgação

O fechamento das ruas, aliás, afeta uma das festas mais tradicionais do Oscar, a da Elton John AIDS Foundation. Nesse ano, o anfitrião promete estar presente, ao lado de convidados como David Furnish, Tiffany Haddish, Neil Patrick Harris e David Burtka. A cerimônia, que arrecada fundos para a luta contra o vírus da aids, é privada, mas terá transmissão por redes de TV locais.

Aberta ao público será a festa do Hollywood Roosevelt Hotel, especificamente no Blossom Ballroom, onde aconteceu a primeira entrega do Oscar, em 1929. Ele fica bem próximo do Dolby Theatre. Os ingressos custam US$ 350 por pessoa ou US$ 3 mil por mesa para quatro convidados, que inclui menu de pratos, open bar e after party.

Réplicas de tamanhos variados são vendidas em lojas de souvernirs Foto: Ubiratan Brasil/Divulgação