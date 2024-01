Oscar: Além de Billie Eilish, veja 10 astros do pop que já venceram em ‘Melhor Canção Original’

Billie Eilish, Barbra Streisand e Adele foram algumas artistas pop que venceram o Oscar Foto: Michael Tran /AFP/Reprodução de vídeo Barwood Films/Reprodução de vídeo Columbia

A aguardada lista dos indicados ao Oscar 2024 foi divulgada nesta terça, 22, sem trazer grandes surpresas - pelo menos, no que diz respeito às categorias musicais. Em Melhor Canção Original, Billie Eilish e sua What Was I Made For? garantiram uma indicação a mais para Barbie, como já era esperado. A cantora é das favoritas a levar o troféu para a casa, junto a Ryan Gosling e I’m Just Ken - se for contar a reação do próprio quando foi anunciado vencedor de Canção Original pelo Critics Choice Awards, nem ele mesmo acreditou que sua performance musical fosse tão longe. Concorrem na catgoria, ainda, The Fire Inside, de Flamin’ Hot, It Never Went Away, de American Symphony e Wahzhazhe (A Song for My People), de Assassinos da Lua das Flores.

PUBLICIDADE Caso vença, Billie Eilish se torna a cantora mais jovem a ter duas estatuetas do Oscar por Canção Original. Aos 22 anos, ela já garantiu uma em 2022, por No Time to Die, do filme 007 — Sem Tempo para Morrer. Vale considerar que, além de intérprete, ela também compôs as trilhas em questão. Além de Billie, outros cantores pop também tiveram o gostinho de levar um Oscar para a casa. Confira 10 nomes famosos que já venceram em Melhor Canção Original.

1. Barbra Streisand: Evergreen (Nasce uma Estrela), 1977

A nova geração talvez se lembre de Lady Gaga quando pense no filme, mas Nasce uma Estrela acabou se tornando uma série de remakes de sucesso garantido em Hollywood. Em 1976, Barbra Streisand era um ídolo da música e do cinema, perfeita para o papel da jovem Esther Hoffman.

2. Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You (A Mulher de Vermelho), 1985

A temática de declarar seu amor ao telefone era muito comum nos anos 1980 e 1990 - Stevie Wonder, Jota Quest e os saudosos carros de telemensagem estão aí para comprovar. A canção logo se tornou um hino eterno dos casais apaixonados, ainda mais na voz aveludada de Wonder.

3. Lionel Richie, Say You, Say Me (O Sol da Meia-Noite), 1986

Tem trilha sonora que se torna tão icônica que, por vezes, acaba se descolando do filme que a originou. É o caso de Say You, Say Me, que se tornou um sucesso nas rádios (até hoje). Na época, ficou por dias no topo das paradas da Billboard.

4. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia (Filadélfia), 1994

Poucas canções captam a sensação de andar sozinho na rua, pensando na própria existência e olhando a cidade viver, como Streets of Philadelphia. E esse clima combinou perfeitamente com o filme que dita a trilha sonora. Ponto para Bruce Springsteen.

5. Elton John, Can You Feel the Love Tonight (O Rei Leão), 1995

Um cantor pop dedicando-se a uma trilha sonora de animação? É claro que temos. E Elton é apenas o primeiro nome nesta lista. O músico mergulhou de cabeça ao criar uma trilha que se encaixasse na atmosfera de Rei Leão, e o resultado não poderia ser melhor: o longa tornou-se um clássico cult e sua canção original, inesquecível.

6. Mariah Carey e Whitney Houston, When You Believe (O Príncipe do Egito), 1999

Já adiantamos que Elton não seria o único cantor da lista a embarcar na animação - pois, em 1999, a Disney nos apresenta simplesmente as divas Whitney Houston e Mariah Carey numa dobradinha emocionante para O Príncipe do Egito. Não parece ter sido tão difícil imaginar que esta levaria o Oscar - com o detalhe que a própria Mariah colaborou na composição.

7. Eminem, Lose Yourself (8 Mile), 2003

O filme autobiográfico de Eminem fez a cabeça dos jovens que ficavam grudados na frente da tela da MTV. Como era de se esperar, o clipe também foi um enorme sucesso. Na época, o rapper não compareceu na premiação - anos depois, alegou não ter ido por pensar que não ganharia. Porém, 17 anos depois, achou justo colher os louros de seu esforço, e apresentou seu sucesso no palco do Oscar (porém, para um público um tanto mais desanimado do que estaria em 2003).

8. Adele: Skyfall (007:Skyfall), 2013

A franquia 007 é um bom termômetro para entender a música pop do momento em que cada filme é lançado. Prova disso é Madonna, Adele, Sam Smith e Billie Eilish terem sido escolhidos para cantar o tema de James Bond, cada um vivendo o auge de suas carreiras. Adele, a maior cantora do momento naquele início de 2013, lançou uma canção com grandiosos arranjos para o filme, e levou facilmente a estatueta pra casa.

9. Sam Smith,Writing’s on the Wall (007: Spectre), 2016

A parceria de Sam Smith com o Desclosure também captou a atmosfera de James Bond, tanto que levou a estatueta para casa. O próprio músico conta que compôs a faixa em apenas 20 minutos - pouquíssimo se comparado com o quão longe ela iria chegar.

10. Lady Gaga: Shallow (Nasce uma Estrela), 2019

O hino romântico, quase um country pop, ganhou o coração de todo mundo - incluindo Madonna, com quem Gaga tinha uma espécie de “rixa”, e Paula Fernandes. Como esquecer de Juntos e Shallow Now?

Com Nasce uma Estrela, Barbra passou o bastão para Lady Gaga tanto no papel da protagonista talentosa, como no Oscar de Canção Original.