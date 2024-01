O ator Ryan Gosling ganhou a internet mais uma vez com a reação - ou falta dela - ao vencer um prêmio no Critics Choice neste domingo, 14. A faixa I’m Just Ken, interpretada por ele em Barbie, levou o troféu de Melhor Canção Original.

Após o anúncio no palco, e enquanto a diretora do filme Greta Gerwig já se levantava para comemorar, Ryan parece ter congelado em incredulidade.

Ryan Gosling foi pego de surpresa com premiação e pareceu incrédulo ao vencer o Critics Choice Awards Foto: Reprodução de vídeo/CW/Twitter/@michaelcollado

Os fãs adoraram a reação e repercutiram nas redes sociais. Veja alguns dos comentários abaixo.

Continua após a publicidade

Barbie foi indicada 18 vezes a prêmios no Critics Choice Awards, três delas na mesma categoria em que I’m Just Ken venceu. O filme levou seis troféus no total, entre eles os de Melhor Roteiro Original e Melhor Filme de Comédia.

Assista também à entrevista de Ryan Gosling e Margot Robbie ao Estadão