Oscar nas livrarias: conheça os livros que inspiraram ‘Oppenheimer’, ‘Zona de Interesse’ e mais

Dois filmes que concorrem agora a melhor roteiro adaptado no Oscar 2024, entre outras categorias, são inspirados em livros que estão disponíveis nas livrarias brasileiras: Oppenheimer e Zona de Interesse.

Assassinos da Lua das Flores, baseado em romance homônimo, não disputa a categoria, mas concorre a melhor filme. Além disso, A Sociedade da Neve, que está na categoria de melhor filme internacional, também foi inspirado em livro disponível no País.

Cillian Murphy, como J. Robert Oppenheimer), e o cineasta Christopher Nolan no set de Oppenheimer CRÉDITO: Universal Pictures/Divulgação Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures/Divulgação

O filme de Christopher Nolan, que lidera as indicações - com 13 –, é baseado na biografia Oppenheimer: O Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano, de Kai Bird e Martin J. Sherwin (Intrínseca; Trad.: George Schlesinger; 640 págs.; R$ 99,90; R$ 69 o e-book). Relembrando: J. Robert Oppenheimer liderou os esforços para desenvolver uma arma nuclear em favor de seu país durante a guerra e se tornou o cientista mais famoso de sua geração, logo após o bombardeamento de Hiroshima.

Ele, no entanto, se opôs ao desenvolvimento da bomba de hidrogênio e criticou os planos da Força Aérea de travar uma guerra nuclear perigosa. O livro conta toda essa história a partir de registros e cartas encontrados em arquivos nos Estados Unidos e no exterior, em relatórios do FBI e em uma centena de entrevistas, com a família e amigos.

Oppenheimer: O Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano. Intrínseca/Divulgação. Foto: Oppenheimer: O Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano. Intrínseca/Divulgação.

Já Zona de Interesse é uma adaptação do romance homônimo de Martin Amis (Companhia das Letras; 392 págs.; R$ 72,90; R$ 37,90 o e-book), que morreu, coincidentemente, um dia antes do longa de Jonathan Glazer estrear com sucesso no Festival de Cannes em 2023.

Lançado no Brasil em 2015 com tradução de Donaldson M. Garschagen, se passa em agosto de 1942. A zona de interesse, em Auschwitz, era o local onde os judeus recém-chegados passavam pela triagem, processo que determinava se seriam destinados aos trabalhos forçados ou às câmaras de gás. Cada um dos vários narradores testemunha o inominável a sua maneira.

O primeiro é Golo Thomsen, um oficial nazista que está de olho na mulher do comandante. Paul Doll, o segundo, é quem decide o destino de todos os judeus. E Szmul, o terceiro, chefia a equipe de prisioneiros que ajudam os nazistas na logística do genocídio.

Capa de 'Zona de Interesse', que inspirou o filme indicado ao Oscar. Foto: Companhia das Letras/Divulgação

O livro Assassinos da Lua das Flores (Companhia das Letras; 392 págs.; R$ 77,90; R$ 39,90 o e-book) foi a inspiração para o longa de Martin Scorsese que concorre a melhor filme, além de outras nove categorias.

O romance policial conta a história real da investigação feita anos anos 1920 pelo recém criado FBI sobre uma série de homicídios no povo indígena Osage, de Oklahoma. Publicado em 2017 (e em 2018 no Brasil), foi escolhido como o livro do ano por mais de dez jornais e revistas americanas.

O filme de Scorsese, estrelado por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone (os dois últimos indicados a melhor ator coadjuvante e melhor atriz), inverte a perspectiva do livro ao colocar os policiais em segundo plano e dar maior destaque aos Osage.

Capa de 'Assassinos da Lua das Flores'. Foto: Companhia das Letras/Divulgação

A Sociedade da Neve foi inspirado no livro homônimo de Pablo Vierci (Companhia das Letras; 416 págs.; R$ 89,90; R$ 39,90 o e-book), que narra a história dos sobreviventes da tragédia dos Andes. Vierci era amigo de infância e companheiro de rugby de parte dos 45 jovens que sumiram por 72 dias após um acidente de avião na Cordilheira dos Andes, em 1972. Da colisão, 29 sobreviveram em um limbo entre a vida e a morte enquanto criavam novas formas de viver no topo da montanha. Comendo os restos mortais de amigos e conhecidos, 16 passageiros voltaram vivos para casa. O Estadão conversou com o autor do livro, que lembrou o reencontro com os amigos - leia aqui.

Capa de 'A Sociedade da Neve'. Foto: Companhia das Letras/Divulgação

Os outros concorrentes na categoria roteiro adaptado são American Fiction, baseado em Erasure, de Percival Everett, de 2001 e inédito no Brasil, e Pobres Criaturas, inspirado na obra de Alasdair Gray, de 1992 e também inédito. Barbie, baseado nos personagens da Mattel, também concorre nesta categoria.