Quem foi Joana da Paz, que inspirou personagem de Fernanda Montenegro em ‘Vitória’?

Estreia nos cinemas nesta quinta-feira, 13, o filme Vitória, em que Fernanda Montenegro interpreta a personagem-título. A trama é inspirada na história real de Joana da Paz, mulher que desmascarou as operações do tráfico, associado à polícia corrupta, na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, no Rio de Janeiro dos anos 2000.

Aos 80 anos, da janela de sua casa, Joana testemunhava toda a movimentação, a violência e os tiroteios sem fim. Ela vinha tentando denunciar às autoridades desde meados dos anos 1990. Certa vez, em um registro de ocorrência, revelou que os bandidos atiraram contra a sua janela, deixando um furo feito pela bala.

Fernanda Montenegro em 'Vitória', filme de Andrucha Waddington baseado em história real Foto: Suzanna Tierie/Divulgação

PUBLICIDADE Nem assim ela conseguiu ajuda da polícia. Em 2003, entrou com um processo na Justiça contra o Estado, pedindo indenização por danos morais e materiais. Acusada de mentir pelo então comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar, de Copacabana, que dizia que era preciso de provas, dona Joana resolveu comprar uma câmera e passou a registrar as cenas em fitas VHS – sabendo do perigo que corria. Inclusive, chegou a ser ameaçada diversas vezes por bandidos. Para expor o crime organizado e a corrupção policial da vizinhança, Joana contou com a ajuda do jornalista Fábio Gusmão. As reportagens originalmente publicadas por ele no Extra ajudaram na construção narrativa do filme, em que Gusmão é interpretado pelo ator Alan Rocha. Para a personagem de Fernanda, a trama se vale do nome fictício Josefina/Nina.

Quando o caso apareceu na mídia, em 2005 – com direito a repercussão internacional –, Joana se tornou Dona Vitória, nome escolhido para as reportagens por ideia de Gusmão. “Ela merecia ganhar um nome que traduzisse o que fez. Era digno um codinome para ela, diferente das iniciais que usamos jornalisticamente quando queremos proteger as fontes”, escreveu o jornalista no obituário que revelou a identidade da idosa.

Isso porque Joana da Paz, após colaborar com a polícia e a mídia, passou a integrar o programa de proteção a testemunhas. Suas filmagens resultaram na prisão de mais de 30 pessoas, incluindo dois policiais.

Considerada uma heroína da vida real, cuja luta virou símbolo de resistência contra a violência cotidiana no País, Joana viveu escondida por 17 anos. Obteve o reconhecimento público somente depois de sua morte, em 22 de fevereiro de 2023, aos 97 anos, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ela, então, morava em Salvador, na Bahia.

A escolha de Fernanda Montenegro, uma pessoa branca, para viver Joana, que era uma mulher preta, se deve, em parte, à tentativa de proteger a identidade da protagonista, ainda viva durante o período de produção do longa. Quando Joana morreu, as gravações do filme haviam terminado há alguns meses.

A história de Joana da Paz foi contada por Gusmão, que se tornou um amigo próximo, no livro Dona Vitória da Paz. Publicado originalmente em 2006 pela editora Planeta, ganhou uma nova versão em 2024, rebatizado com o título Dona Vitória Joana da Paz e incorporando novos detalhes.

'Dona Vitória Joana da Paz': Livro de Fábio Gusmão, publicado pela editora Planeta, ganhou nova versão depois da morte de Joana da Paz. Foto: Divulgação/Planeta

Joana Zeferino da Paz nasceu em Alagoas. Enfrentou uma vida difícil, e sofreu estupros de um fazendeiro da região de Quebrangulo, resultando em gravidez. O homem era casado e a obrigou a ir embora da cidade para que ninguém descobrisse. Foi enviada para Maceió e, meses depois, voltou para casa da mãe, que a ajudou a denunciá-lo. Seu filho morreu por conta de uma doença cardíaca antes dos 2 anos de idade.

Ao longo da vida, Joana trabalhou como empregada doméstica e massoterapeuta, formada pela Policlínica Geral do Rio de Janeiro, até se aposentar.

Fernanda Montenegro fala sobre ‘Vitória’

Em entrevista por e-mail, Fernanda Montenegro deixou uma mensagem para motivar o público a ver Vitória: “É um documento só daquela época em que se passa a história dessa mulher extraordinária, Joana da Paz? Não! Nosso País continua caminhando para o pior na área da sobrevivência humana. O filme é um protesto. Vejam”, disse ela. Leia mais clicando aqui.