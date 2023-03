Spirit Awards 2023 é mais um prêmio dominado por ‘Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo’

A comédia de ficção científica Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo conquistou sete novos prêmios no Spirit Awards de cinema independente na noite de sábado, 4, incluindo o de melhor filme. A conquista veio cerca de uma semana antes da realiação do Oscar, no dia 12.

O longa se destacou em todas as categorias em que esteve indicado no 38º Film Independent Spirit Awards, organizado na praia de Santa Mônica, em Los Angeles, que premia filmes de baixo e médio orçamento.

Ke Huy Quan recebeu prêmio por melhor performance coadjuvante no Spirit Awards 2023 Foto: Chris Delmas / AFP

“É demais. Que sorte temos!”, declarou Daniel Scheinent, co-diretor do filme, ao receber o último prêmio da cerimônia.

As atrizes Michelle Yeoh e Stephanie Hsu, assim como o ator Ke Huy Quan, também foram premiados nas categorias onde os artistas competem sem distinção de gênero, uma premissa na história da cerimônia.

“Michelle, você ganhou de um montão de homens!”, exclamou a atriz Jamie Lee Curtis, que integra o elenco, ao término da cerimônia.

Os realizadores estadunidenses Daniel Scheinert e Daniel Kwan também obtiveram os prêmios de melhor direção e melhor roteiro. O filme também recebeu o prêmio de melhor montagem.

Essa obra independente, com orçamento de 25 milhões de dólares, conta a história de uma dona de uma lavanderia, interpretada pela atriz Michelle Yeoh, que, agoniada por seus problemas administrativos com as autoridades fiscais, de repente se vê imersa em universos paralelos.

O filme, que teve grande êxito de bilheteria no ano passado, com uma arrecadação de 100 milhões de dólares no mundo, recebeu 11 indicações ao Oscar, que ocorre no dia 12 de março, e está entre os grandes favoritos da premiação em 2023.

Daniel Scheinert, Michelle Yeoh, Daniel Kwan e Ke Huy Quan na 38ª edição do Spirit Awards, premiação do cinema independente, em 2023 Foto: Aude Guerrucci/Reuters