‘Titanic’: com uma única fala, ator ainda lucra com o filme 27 anos depois

Homem que interpretou o garotinho irlandês, que morre no naufrágio com sua mãe e irmã, no filme Titanic, de 1997, ainda recebe royalties do papel 27 anos depois. Reece Thompson fez sua estreia no cinema com apenas cinco anos de idade em um dos filmes mais importantes da cultura pop, que arrecadou, na época, mais de R$11 bilhões em bilheteria.

Hoje o garotinho irlandês de 'Titanic' tem 25 anos. Foto: Reprodução/ Titanic

O pequeno Thompson aparece em três cenas, sendo uma delas com a fala: “O que fazemos, mamãe?”. Hoje, aos 32 anos, ele diz não se lembrar muito do tempo que passou no set, mas o filme — que se tornou um dos maiores sucessos de bilheteria de todos os tempos — continua rendendo-lhe frutos financeiros anuais, que variam de 200 a 300 dólares, o equivalente a algo entre R$1.086 e R$1.629.

PUBLICIDADE No lançamento do filme, em dezembro de 1997, Thompson ganhou cerca de 30 mil dólares, aproximadamente R$ 162 mil na cotação atual. Esse dinheiro foi investido em sua educação, e em despesas de vida. Mesmo com o passar dos anos, ele continua a receber cheques trimestrais, especialmente durante os relançamentos do filme em diferentes formatos. “Houve algumas vezes em que pensei: ‘Uau, isso é um cheque de 250 dólares e esse filme tem 12 anos, isso é bem bizarro’. Mas, espero que continuem exibindo bastante o filme, porque isso significa mais dinheiro para mim”, brincou Thompson em entrevista para o Business Insider.

Atualmente, Thompson trabalha como diretor de marketing digital no Brian Head Resort, um resort de esqui e snowboard em Utah. Ele começou sua carreira mirim como modelo infantil e conseguiu um agente de talentos depois de vencer um concurso. Até que aos cinco anos, sua mãe recebeu a proposta de dois projetos: um comercial de posto de gasolina ou uma chance em “um grande filme”. Ela optou pelo filme, o que mais tarde se mostrou uma decisão bastante acertada.