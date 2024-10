Tom Hardy: ‘Eddie Brock e Venom têm que enfrentar o inferno juntos’

CIDADE DO MÉXICO (AP) - O terceiro ato é definitivo para Eddie Brock e Venom. Após um começo um tanto complicado e uma separação, eles parecem ter encontrado um tipo de equilíbrio em Venom: A Última Rodada.

PUBLICIDADE O filme do Universo Spider-Man da Sony, estrelado por Tom Hardy, que estreia na quinta-feira, 24, mostra a evolução desse simbionte extraterrestre e seu hospedeiro humano. Embora as coisas entre eles pudessem estar muito melhores, o mundo os coloca à prova e os obriga a fugir. “Explorar isso ao longo de três filmes foi um prazer. No primeiro, eles se conhecem e começam a ficar juntos; no segundo, eles estão fartos, se separam, mas voltam a ficar juntos porque não conseguem viver um sem o outro. No terceiro, eles concordam em ser um só e têm que enfrentar o inferno juntos”, disse Hardy em entrevista à Associated Press na Cidade do México, para onde viajou junto com a diretora Kelly Marcel para um tapete vermelho.

O novo filme da saga 'Venom', estrelado por Tom Hardy, estreia na quinta-feira, 24, e mostra a evolução desse simbionte extraterrestre e seu hospedeiro humano Foto: Columbia Pictures via AP/Divulgação

Hardy aparece nos créditos do roteiro junto com Marcel, que é sua amiga há muitos anos, quando ambos começaram suas carreiras no cinema. “Há uma grande diferença, foi apenas o esboço da história”, esclareceu o ator britânico sobre sua colaboração na escrita. “Apenas as grandes ideias, tudo que seja genial, é minha humilde contribuição”, acrescentou com humor.

Marcel ficou com a maior parte do roteiro e tem bastante experiência nessa área, tendo escrito Venom: Tempo de Carnificina, Venom, Cinquenta Tons de Cinza e Walt nos Bastidores de Mary Poppins. Mas com Venom: A Última Rodada, ela estreia como diretora. “Parecia o momento certo para dar um passo adiante e terminar nossa trilogia da maneira que queríamos”, disse Marcel.

Marcel já havia viajado para o México anteriormente, para Hardy, era sua primeira viagem. Durante sua visita, eles foram à luta livre e interagiram com fãs em uma sessão de perguntas e respostas após a exibição de algumas cenas do filme.

Publicidade

O filme, rodado na Espanha, tem, de fato, um sabor muito mexicano. Algumas cenas se passam no país e é possível ver uma companhia aérea com o nome “Qué onda”.

O ator mexicano Cristo Fernández interpreta um bartender. Hardy expressou satisfação pelo encerramento da trilogia Venom iniciada em 2018. “Gosto, porque é empolgante terminar algo e terminá-lo de maneira forte, acho que é muito forte. Olhando de onde começamos, sete ou oito anos atrás, e onde estamos agora, é uma diferença da noite para o dia”, observou. “Começar no início e terminar com minha parceira de escrita e produção, que agora está dirigindo, é uma maneira maravilhosa de terminar”.

Tom Hardy disse que não é necessário assistir aos filmes anteriores da saga para apreciar 'Venom: A Última Rodada' Foto: Columbia Pictures via AP/Divulgação

Ele afirmou que não é necessário assistir os dois primeiros filmes de Venom para se divertir e aproveitar o novo filme, que ele descreveu como “divertido, maligno e engraçado”.