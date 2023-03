Universo do Oscar 2023 pertence a ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’; veja a origem do filme

Eles inventaram universos em que os dedos têm formato de cachorro-quente, pedras de olhos arregalados e Raccaccoonie. Mas Daniel Kwan e Daniel Scheinert, neste mundo ou em outro, nunca imaginaram o grande sucesso que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo vem conquistando na trilha do Oscar. Desde que Tudo em Todo estreou, em março do ano passado, a dupla de cineastas conhecida como The Daniels vive no que às vezes parece uma dimensão paralela. Eles nunca esperaram que sua história maluca do multiverso os levasse ao Oscar. ”Às vezes parece que estamos dentro do nosso filme”, diz Scheinert. “Em algum momento, vamos sair dessa piada e voltar para nossas próprias vidas e ficar tipo, ‘Oh, era legal, né? Que pena’.

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo emergiu, porém, como o mais improvável dos pesos pesados no Oscar. Trata-se de um indie absurdo que combina existencialismo e bagels, não está apenas caminhando para algumas possíveis vitórias no Oscar em 12 de março: segue como um rolo compressor. É o favorito para ganhar melhor filme, diretor, atriz (Michelle Yeoh), ator coadjuvante (Ke Huy Quan) e potencialmente melhor atriz coadjuvante para Jamie Lee Curtis. O filme de kung fu estilo pochete sobre uma mulher de meia-idade declarando seus impostos está derrubando no caminho tanto grandes sucessos de bilheteria (Top Gun: Maverick) como o novo Spielberg (Os Fabelmans).

Se Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo - indicado para os 11 principais Oscars e já um vencedor nas premiações dos sindicatos de produtores , atores e diretores - ganhar como melhor filme, será um dos vencedores mais anti-Oscar de todos os tempos. Entre outros feitos históricos, quase certamente será o primeiro vencedor de melhor filme a apresentar com destaque plugues anais. Ser criativo faz parte do método dos Daniels desde que se conheceram enquanto estudavam cinema no Emerson College em Boston.

Kwan, natural de Massachusetts, e Scheinert, do Alabama, começaram fazendo videoclipes e curtas. Sua estreia no cinema, Um Cadáver Para Sobreviver (2016), trouxe Daniel Radcliffe como um cadáver emissor de flatulência. Tudo em Todo é apenas o segundo longa. Os Daniels têm 35 anos cada. O sucesso inesperado - o lançamento arrecadou mais de US$ 100 milhões em todo o mundo contra um orçamento de $ 14,3 milhões - modificou a tímida trajetória imaginada pelos Daniels. Em uma pausa recente e rara entre as cerimônias de premiação, eles falaram por Zoom do escritório de Kwan. Ele se desculpou pela bagunça, uma desordem que lembrou do filme deles. “Continuo dizendo que arrumarei isso assim que a promoção do filme terminar”, disse ele, quase um ano após a estreia.

Não importa quantos Oscars Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo vença - o que está claro para Kwan é que nada jamais será o mesmo depois da inesperada guinada ao patamar mais alto de Hollywood.”Passei por tantos ciclos de euforia, depressão e episódios maníacos”, diz Kwan, uma alma gentil e introspectiva. “Percebi que nunca mais voltarei à minha antiga rotina. Isso me atingiu em um dos meus pontos baixos e tive que realmente lamentar a perda de nossas vidas. Isso pode ser incrível e triste ao mesmo tempo.”Quando Tudo ao Mesmo Tempo chegou aos cinemas, ele acendeu o negócio de filmes especiais após dois anos de pandemia, levando os espectadores de volta às casas de arte e se tornando o maior sucesso de bilheteria do estúdio A24. Mas, mesmo assim, as conversas sobre prêmios eram quase inverossímeis. Não foi até o início do ano, quando ganhou o prêmio de melhor filme no Gotham Awards - o burburinho começou a ficar real. O afeto pelo filme continuou crescendo. Dizer que era um longa estranho demais para os eleitores mais velhos da Academia provou ser errado.

Scheinert se lembra de ter dito ao elenco e à equipe no set: “Não estamos fazendo um filme de Oscar aqui. Este trabalho é sobre quantidade, não qualidade.” E, no entanto, por uma reviravolta do destino, um filme feito sem pensar no Oscar está pronto para conquistá-los.”A indústria em geral está passando por um grande exame de consciência”, diz Kwan. “O que aconteceu com o cinema durante a pandemia, o que se passa agora com o streaming, o fato de que OscarsSoWhite fez com que a composição da Academia mudasse. Estamos em um momento tão agitado que acredito que, de alguma forma, esse estranho filme mexeu comigo.””Sentimos que o longa reflete sobre como é a realidade, pelo menos para nós”, acrescenta Kwan.

“O fato de as pessoas estarem respondendo a isso é realmente afirmativo: Olha, você vê o que eu vejo.”Numa época em que o principal produto dos estúdios de Hollywood são franquias, remakes e sequências, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo também é um filme cheio de originalidade. (Esta é o primeiro Oscar em que duas sequências, Maverick e “Avatar: O Caminho da Água, são indicadas para melhor filme). Assim, votar em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é escolher algo diferente.”Existe algo realmente importante em expandir sua própria imaginação na vida cotidiana. Criamos essas narrativas sobre nós mesmos e, acidentalmente, ficamos presos nelas com frequência”, diz Kwan. “Eu cresci com muita dúvida e auto-aversão. O fato de que agora sou um diretor que conseguiu algum sucesso é uma ideia que abala a narrativa e aumenta a imaginação de uma forma que eu nunca seria capaz de imaginar alguns anos atrás.”

Para Scheinert, a “arma secreta” do filme é o elenco. Mesmo que o longa não agrade algumas pessoas, ele diz: “Você não pode odiar Ke e Michelle”. Yeoh, por muito tempo uma das potências das artes marciais da tela grande, disse durante a temporada de premiações que Tudo em Todo abriu uma nova porta para ela como atriz. Quan, um ex-astro infantil que desistiu de atuar após anos de luta, afirmou que um Oscar não era seu objetivo. Ele só queria um emprego.”Se nosso filme pode desclassificar as pessoas e desclassificar a comunidade, isso é uma coisa muito legal”, diz Scheinert.

Contatada por telefone na manhã das indicações ao Oscar, Yeoh disse que não acreditava quando começou a ouvir repetidamente o nome do filme para várias indicações. “Somos um pequeno filme com um grande coração pulsante, sem dúvida,” disse Yeoh. “Tínhamos ambições porque sentimos que nossa história precisava ser contada. Em tempos de caos e turbulência, é um longa sobre cura. É sobre amor. É sobre uma pessoa muito comum - que todos nós somos - que teve a oportunidade de ser um super-herói com superpoderes que são amor e compaixão.”Premiação após premiação, os Daniels, Yeoh, Quan e outros derrubaram a casa com discursos comoventes sobre a representação asiática.

No Screen Actors Guild Awards no domingo, Quan disse : “Para todos aqueles em casa que estão assistindo, lutando e esperando para serem vistos, continuem porque um dia os holofotes te encontrarão”. James Hong, de 94 anos, o excêntrico patriarca do filme, refletiu nos SAGs sobre a triste história de Hollywood de retratar a vida asiática. Então ele declarou triunfantemente: “Olhe para nós agora!”Tudo Tudo em Todo, uma metáfora bizarra para a experiência imigrante dos asiático-americanos, defendeu um universo cinematográfico diferente, no qual os heróis se parecem com Evelyn Quan Wang de Yeoh ou Waymond Wang de Quan.

”Na maior parte da minha vida, o lado asiático da minha experiência foi sempre o de ser apagado ou ignorado, porque parecia mais uma desvantagem do que uma força”, disse Kawn. Portanto, existem muitas realidades alternativas para as vidas por trás de Tudo em Todo - principalmente aquelas menos alegres onde este filme não existe para eles, ou qualquer outra pessoa.Volte exatamente um ano e um dia a partir da data de cerimônia do Oscar, 12 de março, e os Daniels e companhia estavam no palco do SXSW em Austin, Texas, para a estreia do filme e com pouca ideia do que estava por vir. Questionado por um membro da plateia o que sobrou no chão da sala de edição, Scheinert, com uma pontada de arrependimento, sugeriu outro universo, inteiramente: Spaghetti Baby Noodle Boy, com um macarrão falante que não entende por que não é espaguete, dublado por Jenny Slate.Outro caminho não percorrido, sim. Mas, como observou Scheinert, sempre há o DVD.