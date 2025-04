Val Kilmer, astro de ‘Top Gun’ e ‘Batman’, morre aos 65 anos

Ator mais jovem a ser aceito na prestigiosa Juilliard School na época em que ele frequentou, Kilmer experimentou os altos e baixos da fama de forma mais dramática do que a maioria. Sua chance veio na paródia de espionagem de 1984 Top Secret!, seguida pela comédia Real Genius em 1985. Mais tarde, ele mostraria suas habilidades de comédia novamente em filmes como MacGruber e Kiss Kiss Bang Bang.

A carreira no cinema atingiu o auge no início da década de 1990, quando se destacou como um galã arrojado, estrelando ao lado de Kurt Russell e Bill Paxton em Tombstone, de 1993, como o fantasma de Elvis em Amor à Queima Roupa e como um especialista em demolições que assalta bancos no filme Fogo Contra Fogo, de Michael Mann, de 1995, com Al Pacino e Robert De Niro.