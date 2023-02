‘Nós somos plurais e lindas ao nosso modo, ao nosso jeito’, afirma Iza

Iza é a mais nova embaixadora da Fendi no Brasil. A cantora, conhecida por singles como Pesadão, feito em parceria com Marcelo Falcão, vai conhecer a Itália pela primeira vez já como embaixadora da marca de luxo romana. Iza desembarca em Milão dia 22, para assistir da primeira fila à temporada de moda italiana.

A cantora Iza acredita em moda inclusiva. Foto Felipe Feijão

A escolha para representar a marca no Brasil não foi por acaso. Em 2021, Iza foi apontada pela revista americana Time como uma das principais personalidades da próxima geração. A publicação destacou a trajetória da brasileira e como ela se tornou uma das mais importantes vozes contra o racismo no Brasil.

Cantora Iza é a embaixadora da Fendi no Brasil Foto: GUILHERME NABHAN

Seus números também são poderosos. Iza soma mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube e conta com mais de 25 milhões de seguidores em suas redes sociais, com nomes de peso, como Naomi Campbell, Sam Smith e Ciara, entre outros. A repórter Sofia Patsch bateu um papo com a cantora via WhatsApp. Confira abaixo:

Você vai conhecer a Itália pela primeira vez, quais são as suas expectativas?

Nossa, minhas expectativas estão lá em cima. Nunca fui pra Itália, sempre tive curiosidade de conhecer o país. Meus pais já tiveram oportunidade de ir. Meu pai quando era muito novo, minha mãe um pouco mais recente, e sempre falam coisas incríveis. Enfim, estou muito feliz com essa possibilidade, principalmente sabendo que estou indo como embaixadora da Fendi.

É uma mulher afrodescendente, brasileira e um pouco fora dos padrões do mundo da moda, mas foi escolhida como embaixadora de uma tradicional marca italiana como a Fendi. Como vê tudo isso?

Vejo como um avanço. É muito importante desconstruir os padrões e mostrar o quanto somos plurais e lindas ao nosso modo, ao nosso jeito. Acho que já passou da hora da gente se ver mais nos lugares, me sinto muito lisonjeada.

Em entrevistas mais antigas, disse que desde a infância sofre para achar roupas que vistam seu corpo. Como está essa questão agora? A moda está mais democrática mesmo ou ainda funciona só no discurso?

Acho que esse discurso, na verdade, tem sido cada vez mais falado, cada vez mais discutido e isso é muito importante, mas também acredito que muita coisa ainda precisa mudar. Quando era criança, tinha essa questão com as roupas. Sempre fui muito magra, minhas pernas eram muito compridas e aí, para uma criança da minha idade, ou ficava bom no comprimento, ou ficava bom na cintura, nunca era bom para os dois jeitos. Mas também enxergo que dentro das várias características, essa é uma das mais tranquilas de se resolver. Existem pessoas que se sentem muito mais excluídas pela moda, então é muito importante ter mais marcas que pensem que todas nós merecemos nos sentir bem vestidas.

Qual sua relação com a moda? É consumista?

Sim, sou muito consumista. Eu amo moda. Acho que moda é uma forma de expressão. Pra mim, moda é arte. Amo arte, amo me expressar, amo comunicação – sou formada em comunicação – e sempre levo esse braço do meu trabalho muito a sério.

Você começou apresentando um programa no YouTube e hoje é técnica do The Voice Brasil. Qual a diferença da Iza cantora para a apresentadora?

Praticamente todas as oportunidades que tive como apresentadora tiveram a ver com a música. Como sou formada em comunicação, então me sinto à vontade falando, gravando off, sonora. (risos). Me sinto bem no palco, tanto para cantar, quanto para apresentar.

Quais os próximos planos na carreira?

Acho que meus próximos planos são basicamente: música, música e música (risos). Esse ano vem álbum novo, turnê nova, show novo. Vai ser um ano muito voltado para essas criações e mal posso esperar para botar meu novo trabalho na rua.

Recentemente uma foto sua com o seu atual namorado, o jogador do Mirassol Yuri Lima pipocou nas redes e causou alvoroço. O que acha da repercussão que sua vida pessoal causa na internet? Como lida com exposição no dia a dia?

Acho muito louca essa exposição que rola em relação à minha vida porque tento ser o mais discreta possível, sempre fui assim. Desde que apareceu MSN, Orkut, qualquer coisa, sala de bate-papo, sempre fui discreta, nunca fui a pessoa do flogão (antigo site de compartilhamento de fotos), do fotolog. Quero muito que as pessoas se interessem pelo meu trabalho, essa é a minha prioridade, mas entendo que o resto também faz parte.