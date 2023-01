Sobreviventes do Holocausto participam de campanha para celebrar o aniversário de São Paulo

Em 1947, a bailarina húngara Marika Gidali deixava o seu país de origem para escapar da perseguição nazista e recomeçar uma nova vida em São Paulo. Como forma de agradecimento, Marika será uma das participantes da campanha “Obrigado Paulistanos” – que também conta com outros sobreviventes do holocausto que vivem na cidade, como a polonesa Ala Sjerman e os romenos Joshua Strul e George Legmann.

“Em Budapeste, sofremos nas mãos dos nazistas por sermos judeus. Após a guerra, quando os soviéticos dominaram a Hungria, a situação também ficou difícil. Felizmente conseguimos fugir e vir para São Paulo. Nunca mais tivemos problemas. Criei o Ballet Stagium e só tenho a agradecer”, contou Marika, 85 anos.

A bailarina Marika Gidali, sobrevivente do Holocausto Foto: Luiz Rampazzo

A campanha aproveita duas datas muito simbólicas para relembrar tal ocasião: o aniversário da cidade de São Paulo, em 25 de janeiro, e o Dia Mundial em Lembrança das Vítimas do Holocausto, em 27 de janeiro. O cineasta e escritor Marcio Pitliuk, curador do Memorial do Holocausto de São Paulo, educador do Stand With Us, e representante da Federação Israelita do Estado de São Paulo, é o idealizador do projeto.

“A vida dos judeus na Europa sempre foi difícil na maioria dos países, mesmo antes do nazismo. Em SP, puderam praticar sua fé, não tiveram restrições, por isso eles se consideram paulistanos de coração”, disse Pitliuk.

A ação tem cinco filmes de 30 segundos para TV e internet, além de anúncios para mídias impressa e online, onde os participantes contam como suas vidas mudaram radicalmente após a chegada em São Paulo. A campanha conta também com a exposição “A Cara de São Paulo”, no Shopping Cidade São Paulo, que tem a curadoria do maestro João Carlos Martins e de Ana Maria Braga. O projeto, que está no seu terceiro ano, prevê uma homenagem na Câmara Municipal aos sobreviventes de Holocausto.

Shakespeare encontra os subúrbios do RJ

O espetáculo “Eu, Romeu” estreia em SP, na Sala Augusto Boal – Teatro de Arena Eugênio Kusnet, apresentando um outro universo para o personagem Romeu, de “Romeu e Julieta”, de William Shakespeare. De 6 a 29 de janeiro, o ator Marcos Camelo apresentará a história que mistura a tragédia shakespeariana com a realidade dos subúrbios do Rio de Janeiro