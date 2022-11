‘Superclube’ do BTG vai fechar temporariamente o Teatro Alfa

Publicidade

No dia 31 de dezembro o Teatro Alfa irá encerrar temporariamente suas atividades. A promessa é que ele retome sua programação, provavelmente com um outro nome, em um futuro próximo – mas ainda não definido.

O que aconteceu? O BTG Pactual obteve a concessão de direitos de exploração dos terrenos em que hoje estão o Hotel Transamérica e o próprio teatro em questão. No local, que abrange cerca de 70 mil m², será erguido um superclube. Fala-se em quadras de beach tennis e naquela que seria a maior piscina de ondas para a prática de surf do mundo. Aliás, a KSM, responsável pela primeira praia com ondas do interior de São Paulo, a “Praia da Grama”, também faz parte deste projeto.

Espetáculo Butô será um dos últimos do Teatro Alfa Foto: CarbonneJC

As informações ainda não são oficiais, mas diferentemente do Hotel Transamérica (que irá mudar radicalmente de propósito), a ideia é que o teatro continue em pé. Apesar disso, funcionários do Alfa estão apreensivos.

O teatro segue com aquela que deve ser sua derradeira programação antes das mudanças. A companhia japonesa de dança butô Sankai Juku faz duas apresentações nos dias 12 e 13 de novembro. O grupo fundado por pelo diretor coreógrafo Ushio Amagatsu, em 1975, já dançou em 700 cidades ao redor do mundo. O Alfa ainda recebe o Balé da Cidade com trilha sonora do Baiana System (dias 19 e 20) e a Cisne Negro Cia. de Dança – com “O Quebra-nozes” (de 9 a 18 dezembro).

Multimarcas Pinga celebra aniversário

Catharina Tamborindeguy Johannpeter e Gabriella Paschoal celebram os cinco anos da multimarcas Pinga hoje com almoço para amigas e clientes. A dupla criou o espaço nos Jardins para apoiar marcas e designers brasileiros. Em sua curadoria só entram marcas nacionais e peças autorais. “A Pinga celebra a vida de forma colorida e criativa”, resume Catha. Elas também encomendaram uma t-shirt " festiva e colorida” da marca Insider como suporte criativo para a artista Silvia Korany estilizar o logo da loja em novas dimensões e cores.

Cleo lança videoclipe sobre fake news

Cleo lança a música e o videoclipe de Todo Mundo Que Amei Já Me Fez Chorar. Ela está preparando o primeiro álbum da carreira. No clipe, Cleo conta a história de uma mulher a caminho de seu julgamento após ter sido acusada de infringir regras morais da sociedade patriarcal por meio de seus posicionamentos públicos. O vídeo mostra também a artista lidando com os comentários disseminados entre a imprensa e público com as fake news que envolveram sua família durante a adolescência.

Cleo Pires Foto: Leo Fagherazzi

Bloco de Notas

PRESENÇAS. Nelson Jobim, Michel Temer e o ministro José Antônio Dias Toffoli, do STF, confirmaram presença no Congresso Nacional das Sociedades de Advogados que será realizado até o dia 11 no Hotel Tivoli Mofarrej, em SP.

COP27. Startups brasileiras – a Lemobs e a Tupinambá Energia – se apresentarão na Conferência do Clima no dia 11.

SOLUÇÕES. No Egito, a Lemobs apresenta sua solução para evitar o desperdício de alimentos na rede escolar. Já a Tupinambá fala sobre sua tecnologia para criar uma rede de recarga de veículos elétricos.

DOAÇÃO. Alexandre Wiggers, presidente da Condor, conclui hoje a entrega de mais de 64 mil escovas dentais para a Fundação Abrinq.