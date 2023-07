Exposições culturais invadem os shoppings: entenda onda e veja as melhores em cartaz

Há algum tempo, os shoppings deixaram de ser apenas um conjunto de lojas para comprar os mais diversos tipos de produtos. Nesses grandes centros de compras também dá para aproveitar shows, peças de teatro, filmes, se divertir com alguma atração para as crianças e até mesmo curtir uma exposição.

'Da Vinci e Michelangelo - As Farpas do Renascimento': mostra imersiva reúne a genialidade dos artistas renascentistas. Foto: Fabricio Dresch/Divulgação

Um dos motivos mais claros para a escolha desses espaços como ideais para essas atividades, que não ficam restritas a museus e galerias, é aproveitar que shoppings já têm um volume grande de pessoas ao longo dos dias. Além disso, as exposições se aproveitam da estrutura e do horário de funcionamento desses lugares.

“Escolhemos o shopping por ser um local seguro, de fácil acesso e repleto de famílias e com toda estrutura que (as exposições) precisam”, explica Mohamad Rabah, CEO da Multiverso, empresa responsável pela mostra imersiva Da Vinci e Michelangelo - As Farpas do Renascimento, que está em cartaz no Shopping Vila Olímpia.

E como julho é o mês das férias, que tal uma programação especial e recheada de cultura para passar um tempo com a família, aprendendo sobre algum universo específico ou aproveitando para visitar mostras imersivas e garantir fotos e vídeos para as redes sociais?

Tem para todos os gostos e idades, desde a Barbie Dreamhouse Experience, no JK Iguatemi, que estreou na quinta-feira, 13, à mostra imersiva a uma experiência imersiva House of The Dragon, no Shopping Metrô Itaquera.

A mostra 'Da Vinci e Michelangelo - As Farpas do Renascimento' pode ser vista no Shopping Vila Olímpia. Foto: Fabricio Dresch/Divulgação

Confira abaixo exposições abertas em shoppings de São Paulo

Da Vinci e Michelangelo - As Farpas do Renascimento

Os dois artistas renascentistas se encontram no Shopping Vila Olímpia na mostra imersiva, que traz mais de 60 obras entre pinturas e esculturas de Leonardo Da Vinci e Michelangelo, dois gênios das artes, ciências e engenharia que viveram no século XV.

Da Vinci e Michelangelo - As Farpas do Renascimento ocupa um espaço de cerca de mil metros quadrados no piso térreo do Shopping e pode ser vista até 15 de agosto. Os ingressos podem ser adquiridos diretamente no local ou pelo site da Sympla. As entradas custam entram R$ 25 e R$ 120.

Onde: Shopping Vila Olímpia, Rua Olimpíadas, 360 - Vila Olímpia

'DreamWorks Animation: A Exposição - Uma Jornada do Esboço à Tela' está montada no Shopping Cidade São Paulo. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

DreamWorks Animation: A Exposição - Uma Jornada do Esboço à Tela

A mostra resgata o processo de criação, produção e desenvolvimento de heróis das telas como Shrek, Kung Fu Panda e seus amigos, além dos bichinhos de Madagascar e os pequenos Trolls entre tantos outros. A mostra poder ser vista no Espaço DOM Cultural, no Shopping Cidade São Paulo (Av. Paulista, 1230 - Bela Vista) e é dividida em quatro partes: Personagem, História, Mundo e Sala de Desenho.

A mostra fica aberta de terça a domingo, de 10h às 22h, com classificação livre, até o último fim de semana de julho. Os ingressos variam entre R$ 45 e R$ 90 e podem ser comprados no site da Fever, uma das realizadoras da exposição. São disponibilizados pacotes para adultos que levem crianças e também dá para comprar com flexibilidade de horários ou agendando a visitação.

Onde: Shopping Cidade São Paulo, Avenida Paulista, 1230 - Bela Vista

A mostra imersiva 'Barbie Dreamhouse The Experience' está em cartaz no Shopping JK Iguatemi, na zona sul de São Paulo. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Barbie Dreamhouse Experience

Além de chegar aos cinemas de todo o País no próximo dia 20, a boneca mais famosa do mundo também estará no JK Iguatemi, que recebe a experiência totalmente imersiva, interativa e “instagramável” Barbie Dreamhouse Experience.

De 13 de julho a 10 de setembro, o público poderá explorar o universo icônico da Barbie e conhecer de perto uma réplica da sua mansão, com direito a closet, cozinha e uma área total de 650 metros. A entrada custa a partir de R$ 25 e as informações de horários e datas disponíveis estão aqui.

Onde: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 - Vila Olímpia

Exposição 'House Of The Dragon' fica em cartaz até 6 de agosto no Shopping do Metrô Itaquera. Foto: Divulgação

House of The Dragon

O mundo místico de Westeros desembarca em São Paulo com a exposição House of The Dragon, repleta de atrações conhecidas dos fãs de George R. R. Martin. Em cartaz até 6 de agosto no Shopping Metrô Itaquera, a atração traz réplicas dos personagens, jogos baseados na história de disputa pelo trono de ferro e itens da série antológica da HBO, o que, sim, inclui a reprodução de um dragão dos Targaryen.

A entrada é gratuita, mas precisa ser adquirida pelo aplicativo do shopping, disponível aqui.

Onde: Shopping Metrô Itaquera, Av. José Pinheiro Borges - Itaquera

Vila dos Dinos

O Cantareira Norte Shopping vai carimbar o passaporte das férias com uma viagem gratuita para a pré-história, através da “Vila dos Dinos”, exposição que reúne réplicas de vários dinossauros, como Braquiossauro, Dilofossauro, Triceratops, Estegossauro e Espinossauros, além do T-Rex, com 4,5 metros de altura, e fica em cartaz até 31 de agosto. A atração está organizada em dois pisos e também traz mais informações sobre cada espécie.

No mesmo local, o parque temático Dino World reúne animais e atividades como torre elástica, escorregadores tubulares, passarela e a tradicional piscina de bolinhas. Os ingressos custam a partir de R$ 30 e as informações adicionais podem ser encontradas aqui.

Onde: Cantareira Norte Shopping, Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, Jardim Pirituba

Bourbon Space Experience Foto: Reprodução/Shopping Bourbon

Bourbon Space Experience

Quem nunca pensou em ser astronauta que atire o primeiro meteorito. Pois nestas férias de julho, é possível ao menos ter uma experiência simulada no Bourbon Space Experience. Com entrada garantida, a arena conta com um galeria com imagens e objetos ligados à corrida espacial, um cinema 3D que funciona como módulo de exploração, um simulador de gravidade espacial integrado a VR, uma bancada de ciência para entender tudo o que acontece no mundo da Nasa e, claro, um espaço para você fazer uma foto no momento em que você chega à Lua. Tudo isso com entrada gratuita. Mais informações você encontra aqui.

Onde: Shopping Bourbon, Rua Palestra Itália, 500 – Pompeia