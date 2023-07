Vai ao Tanabata Matsuri, festival de cultura japonesa na Liberdade? Veja horários e atrações

Neste final de semana, o bairro da Liberdade, famoso pela presença da cultura asiática na capital paulista, recebe a 44ª edição do Tanabata Matsuri. O evento acontece neste sábado, 15, e domingo, 16, na Praça da Liberdade, com programação gratuita repleta de atrações.

Maior evento japonês de rua do mundo terá apresentações de cantores vindos diretamente do Japão pela primeira vez no Festival das Estrelas. Foto: Luci Júdice Yizima/Divulgação

O local receberá apresentações de Taikô (tambores) de diversos grupos, além da Parada Taikô; ginástica e danças típicas, artes marciais, musicais ao vivo com cantores mirins; dois shows internacionais inéditos -Hiroaki Karimata, que se apresentará no sábado às 13h40 e Aika Honma no domingo às 12h25 -, musical com o icônico Joe Hirata, Isa Toyota e Takeshi Nishimura, entre outros artistas.

O festival acontece para celebrar a história de amor de duas estrelas que foram separadas pela Via Láctea: Vega (Orihime) e Altair (Kengyu). Trata-se de uma lenda japonesa criada há mais de quatro mil anos e que se tornou tradição oriental desde o século 11. Vega e Altair se encontram uma única vez no ano, em julho, mês em que é realizado o Tanabata Matsuri, por isso conhecido no Brasil como Festival das Estrelas, para simbolizar o amor do casal.

Além da programação musical, o público pode fazer os pedidos nos Tanzakus, fitas coloridas que passam por uma cerimônia Xintoísta ao final do festival e são queimados para que a fumaça leve os desejos ao céu e sejam atendidos por Vega e Altair, segundo a lenda.

Os tanzakus são confeccionados em seis cores, cada uma representando um desejo: branco - paz; amarelo - dinheiro; verde - esperança; vermelho - gratidão; rosa - amor, e azul - proteção dos céus. As pessoas escrevem seus pedidos e penduram pelos bambus distribuídos pela Praça da Liberdade e ruas do entorno.

Confira abaixo a programação completa para os dois dias de evento:

Explicando a lenda

Tanabata Matsuri é uma tradição oriental lançada a partir de uma lenda japonesa criada há mais de quatro mil anos sobre Orihime, filha de um poderoso deus do reino celestial que, certo dia, diante de seu tear, viu passar um rapaz conduzindo um boi e por ele se apaixonou. O pai consentiu o casamento dos dois jovens.

Porém, em matrimônio e totalmente dominados pela paixão, ambos se descuidaram de seus afazeres e o pai, indignado, ordenou que eles vivessem separados, permitindo que o casal se reencontrasse apenas uma vez ao ano, no sétimo dia do sétimo mês, mas apenas se cumprissem a sua ordem de atender pedidos vindos da Terra.

Tanabata Matsuri - Festival das Estrelas