Fim de semana em SP: Programação tem musical de Cássia Eller e show de despedida de Dionne Warwick

Não são apenas os artistas brasileiros que se despedem dos palcos. A cantora americana Dionne Warwick traz ao País a turnê One Last Time, com a qual tem se despedido dos palcos em shows mundo afora. A apresentação será no sábado, 26, no Vibra São Paulo. No mesmo dia, o cantor e compositor Marcelo D2 faz o show Novo Samba Tradicional, na Audio.

No Itáu Cultural, na Avenida Paulista, a Ocupação Oswald de Andrade apresenta fotos, textos e vídeos para marcar os 70 anos de morte de um dos articuladores da Semana de Arte Moderna de 1922.

Confira todas as opções:

Shows

Carne Doce

A banda Carne Doce faz show tocando Ave Sangria Foto: Gabriel Lara Arruda

25 e 26/10, sexta-feira e sábado, 20h - A banda goiana participa do projeto 74/24 – Meio século de discos históricos relembrando o álbum de rock psicodélico Ave Sangria, o de estreia da banda de mesmo nome, criada em Recife e liderada pelo vocalista Marco Polo. No repertório desse disco estão canções como Dois Navegantes, Três Margaridas e Seu Waldir. Onde: Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, Centro. Quanto: R$ 18/R$ 60.

Delia Fischer

Delia Fischer lança novo álbum em São Paulo Foto: Aloizio Jordão

25/10, sexta-feira, 20h30 - A pianista, compositora, cantora e diretora musical comemora 40 anos de carreira com o lançamento do álbum Beyond Bossa, com canções autorais compostas em inglês, feitas em parcerias com pianista e jornalista americano Allen Morrison. Entre as faixas estão My Time, Almost Paradise e Song of Self Affirmation. Onde: Fino da Bossa. Av. Brigadeiro Faria Lima, 473, Itaim Bibi. Quanto: R$ 90.

Dionne Warwick

A cantora Dionne Warwick traz sua turnê de despedida ao Brasil Foto: Marcelo Brammer

26/10, sábado, 22h - A cantora, uma das principais vozes dos Estados Unidos, traz ao Brasil a turnê One Last Time, com a qual pretende se despedir dos palcos. Aos 83 anos, Dione, que criou um estreita relação com o País ao longo da carreira, canta sucessos como That’s What Friends Are For, I’ll Never Love This Way Again e Heartbreaker. Onde: Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. Quanto: R$ 380/R$ 1.000.

Marcelo D2

O cantor e compositor Marcelo D2 faz show em São Paulo Foto: Wether Santana/Estadão

26/10, sábado, 22h - Marcelo D2 continua em busca da batida perfeita, mas, agora, dentro do samba. No show Novo Samba Tradicional, ele apresenta novas composições que fez pensando como o grave do rap se encaixa dentro de um dos gêneros mais tradicionais do País. Onde: Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca. Quanto: R$ 90/R$ 160. Daniel Boaventura

O cantor e compositor Daniel Boaventura faz sucesso no México Foto: Bruno Fioravanti

26/10, sábado, 22h - Com carreira na música feita sobretudo no México, o ator e cantor brasileiro apresenta o show Best Part of The Show, no qual faz covers de músicas que foram sucesso na voz de nomes como Frank Sinatra, Elvis Presley e Barry White. Onde: Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. Quanto: R$ 140/R$ 260.

Illy

A cantora Illy faz show de samba Foto: Mariana Falcão

26/10, sábado, 22h - Com um repertório que inclui músicas de Batatinha, Riachão, Roberto Mendes, Arlindo Cruz, Conexão Negra, Gerasamba, Nossa Juventude e Xande de Pilares, a cantora, meio baiana, meio uruguaia, mostra o show Samba Djanira, título inspirado na canção de mesmo nome que Illy lançou seu seu primeiro álbum. Onde: Casa de Francisca. R. Quintino Bocaiúva, 22, Centro. Quanto: R$ 35.

1979 e suas trilhas sonoras

O cantor João Pinheiro participa de show coletivo Foto: Cristiano Soare

O regente Thierry Fischer à frente da Osesp Foto: Laura Manfredini

24/10, quinta-feira, 20h30; 25 de outubro, sexta-feira, 14h30 (concerto digital); 26 de outubro, sábado, 16h30 -A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) apresenta, sob a batuta de seu Diretor Musical e Regente Titular, Thierry Fischer, em um concerto que terá Bolero, de Maurice Ravel, e duas peças do compositor brasileiro Villa-Lobos: a Sinfonia nº 6 — Sobre a linha das montanhas e o Choros nº 10 — Rasga o coração. O convidado desta vez será o violoncelista norte-americano Jay Campbell. Ele será o solista em Reverdecer, uma coencomenda da Fundação Calouste Gulbenkian e da Fundação Osesp à compositora lisboeta Andreia Pinto-Correia. Onde: Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos. Quanto: R$ 39,60/R$ 271.

Teatro

'Perfeita!' estreia no Sesc Pinheiros. Foto: Priscila Prade/Divulgação

Perfeita! - Escrita por Samir Yazbek e dirigida por Ulysses Cruz, a distopia futurista aborda temas como inteligência artificial, regimes totalitários e narcisismo nas redes sociais. Na trama, um comandante traça um plano para expulsar todos os estrangeiros de seu país (grupo do qual, inclusive, sua esposa faz parte), mas enfrenta uma crise de identidade depois de ter uma cópia sua criada por um cientista. Perfeita! é protagonizada por Sergio Guizé, Gustavo Machado e Sol Menezzes. Quando: De 24/10 a 24/11. Quintas a sábados, 21h; domingos e feriados, 18h. Onde: Teatro Paulo Autran (Sesc Pinheiros) - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros. Quanto: R$ 70.

Sesc Consolação recebe 'Vestido de Noiva', clássico de Nelson Rodrigues. Foto: Ale Catan/Divulgação

Vestido de Noiva - A peça consagrou Nelson Rodrigues como um dos maiores nomes do teatro brasileiro em uma montagem dirigida por Ziembinski há 80 anos, marcando uma nova fase na dramaturgia no Brasil e uma época de ascensão da psicanálise de Freud. A nova montagem, sob direção de Helena Ignez, quer destacar a genialidade de Rodrigues. A trama, dividida em três atos (alucinação, realidade e memória), acompanha as irmãs rivais Alaíde e Lúcia. No elenco, nomes como Djin Sganzerla, Lucélia Santos e Simone Spoladore. Os ingressos para o fim de semana de estreia já estão esgotados, mas é possível comprar para as demais datas. Quando: De 25/10 a 8/12. Sextas e sábados, 20h; domingos e feriados, 18h. Onde: Teatro Anchieta (Sesc Consolação) - Rua Doutor Vila Nova, 245, Vila Buarque. Quanto: R$ 70.

'Veraneio' tem nova temporada no Teatro FAAP. Foto: Nadja Kouchi/Divulgação

Veraneio - A peça, eleita uma das melhores do ano pelo Estadão no ano passado, volta em cartaz na capital paulista no Teatro FAAP. A trama acompanha três filhos que vão comemorar o aniversário da mãe em uma casa de praia. Todos estão à espera de conhecer o novo namorado que a matriarca conheceu durante a pandemia. A atriz Clarisse Abujamra recebeu o prêmio de Melhor Atriz no Prêmio Bibi Ferreira pelo papel como Dona Laura no ano passado. Glaucia Libertini, Leonardo Cortez, Maurício de Barros, Sílvio Restiffe e Tatiana Thomé completam o elenco. A direção é de Pedro Granato e o texto, de Leonardo Cortez. Quando: De 22/10 a 4/12. Terças e quartas, 20h. Onde: Teatro FAAP - R. Alagoas, 903, Higienópolis. Quanto: R$ 40/R$ 80.

Teatro do Incêndio estreia 'De Dionísio para Koré'. Foto: Kym Kobayashi/Divulgação

De Dionísio para Koré - Baseado no livro homônimo de Marcelo Marcus Fonseca, o espetáculo traça um diálogo com a história de Koré (Perséfone jovem) e o livro Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão, de Hilda Hilst. Marcelo assume a direção do espetáculo, que tem coreografias de Francisco Silva. Francisco também faz parte do elenco, completado por Dhiovana Souza, Marcelo Marcus Fonseca, Isabela Alonço, Sabrina Sartori, Amy Campos e Henrique de Sá. De Dionísio para Koré, depois, dará lugar para a confecção da primeira peça realizada em comemoração aos 30 anos do Teatro do Incêndio no próximo ano. Quando: De 26/10 a 15/12. Sábados, 20h; domingos, 19h. Onde: Teatro do Incêndio - Rua Treze de Maio, 48, Bela Vista. Quanto: R$ 50.

Peça ‘A Filha Perdida’, inspirada no romance de Elena Ferrante, tem curta temporada gratuita no Teatro Cacilda Becker. Foto: Julio Aracack/Divulgação

A Filha Perdida - Depois de estrear no Sesc Bom Retiro em junho, o espetáculo faz uma curta temporada gratuita no Teatro Cacilda Becker. A peça, inspirada no livro homônimo de Elena Ferrante, acompanha Leda, uma mulher de 47 anos que precisa encarar seu passado e o tema da maternidade. No elenco, Juliana Araujo, Maristela Chelala e Alex Huszar. Juliana também assina a dramaturgia. A direção é de Fernanda Castello Branco e Paula Weinfeld. Os ingressos já estão esgotados no site, mas ainda poderão ser retirados na bilheteria do teatro nas datas das apresentações. Quando: De 23/10 a 26/10. Quarta a sábado, 21h. Onde: Teatro Cacilda Becker - R. Tito, 295, Lapa. Quanto: Grátis (retirada de ingressos 1h antes de cada sessão). (LEIA MAIS)

Musical

'Cássia Eller, o Musical' faz última temporada em São Paulo. Foto: Marcos Hermes/Divulgação

Cássia Eller, o Musical - Depois de dez anos em cartaz, o espetáculo faz sua última temporada a partir desta quinta, 24. A trama acompanha os primeiros passos de Cássia Eller na música em Brasília até o sucesso nacional, passando pela vida pessoal da cantora – dentre as personagens da peça, está Maria Eugênia, companheira da artista, com quem ela criou o filho Chicão. O espetáculo tem direção musical de Lan Lanh, que tocou por anos com Cássia, e codireção musical de Fernando Nunes, baixista da banda da cantora. A atriz Tacy é responsável por interpretar a protagonista. O texto é de Patrícia Andrade e a direção, de João Fonseca e Vinícius Arneiro. Quando: De 24/10 a 3/11. Quintas e sextas, 20h; sábados, 20h e 16h; domingos, 19h. Onde: Teatro Claro MAIS SP (Shopping Vila Olímpia) - Rua Olimpíadas, 360, Vila Olímpia. Quanto: R$ 75/R$ 150.

Dança

'Uma Mulher Vestida de Sol', espetáculo de dança baseado na obra de Ariano Suassuna, estreia no Sesc Pompeia. Foto: Eric Gomes/Divulgação

Uma Mulher Vestida de Sol - O Grupo Grial de Dança, criado em 1997 por Ariano Suassuna e Maria Paula Costa Rêgo, chega ao Sesc Pompeia com um espetáculo baseado no primeiro texto dramatúrgico de Suassuna. Publicado em 1947, Uma Mulher Vestida de Sol teve inspiração no cordel de João Martins de Athayde, que, por sua vez, havia se inspirado em Romeu e Julieta, de William Shakespeare. A trama acompanha os primos Rosa e Francisco, impedidos de viver um romance devido a uma disputa de terras travada pelos seus pais. Maria Paula Costa Rêgo assumiu a direção coreográfica do espetáculo, dando a ele um olhar mais feminino. Quando: De 23/10 a 26/10. Quarta a sábado, 20h30. Onde: Sesc Pompeia - R. Clélia, 93, Água Branca. Quanto: R$ 50.

Cia. Paulista de Dança apresenta 'La Bayadère'. Foto: Renan Livi/Divulgação

La Bayadère - A Cia. Paulista de Dança apresenta o espetáculo La Bayadère, encenado pela primeira vez em 1877 em São Petesburgo, na Rússia. A trama acompanha o casal de amantes Nikiya, uma dançarina, e Solor, um guerreiro. Os dois juram fidelidade um ao outro diante do fogo sagrado, mas Solor se esquece da promessa depois que o Rajá Dugmanta lhe oferece a filha, Gamzatti, em casamento. Larissa Luna, Marcos Silva e Paulo Vitor Rodrigues fazem parte do elenco como primeiros bailarinos e Giovanna Gomes, Livia Cassante e Isis Antonelli participam como primeiros solistas. A direção é de Adriana Assaf. O espetáculo terá apresentações no Teatro Sérgio Cardoso e no Teatro J. Safra. Quando: Teatro Sérgio Cardoso: de 23/10 a 31/10. Quartas e quintas, 20h. Teatro J. Safra: 25/10 e 26/10. Sexta, 21h; sábado, às 20h. Onde: Teatro Sérgio Cardoso - Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Teatro J. Safra - Rua Josef Kryss, 318, Parque Industrial Tomas Edson. Quanto: R$ 40/R$ 80 (ingressos para o Teatro Sérgio Cardoso aqui e para o J. Safra aqui).

Exposição

Oswald de Andrade, 38 anos Foto: Coleção Marilia de Andrade. Acervo CEDAE/Unicamp

Ocupação Oswald de Andrade - Para marcar os 70 anos de morte do poeta e escritor, a mostra apresenta mais de mais de 160 itens para traçar um panorama da vida e da obra de um dos principais articuladores da Semana de Arte Moderna de 1922. Além de fotos, há um vasto material em texto, como os manuscritos de Panorama Mental do Fascismo (1934) e de uma das versões do poema O Atelier de Tarsila (1925). Há também cartas que ele trocou com Érico Veríssimo, Dalton Trevisan, Manuel Bandeira e Luís Carlos Prestes. Em vídeos, os visitantes poderão assistir a depoimentos gravados com Zé Celso, Ítala, Borghi e Marília de Andrade sobre a primeira montagem da peça O Rei da Vela, em 1967. Quando: De 23/10 a 23/2. 3ª a sábado, 11h/20h; domingos e feriados, 11h/19h. Onde: Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Bela Vista. Quanto: Gratuito.

Vista de parte da exposição de Carlito Carvalhosa Foto: Aveda