Arraial de estrelas da moda volta ao calendário de festas juninas de SP

O ‘Arraiá da WAY’ volta a marcar presença no calendário de festas juninas de São Paulo. O evento deve reunir 800 convidados do mercado da moda na Casa das Caldeiras, na sexta-feira, 7. Dentre os nomes já confirmados, segundo os organização, estão a top Carol Trentini, Leandro Karnal e Vitor Fadul, Thales Bretas, Marlon Teixeira (modelo que vive affair com Grazi Massafera) e a atriz Alinne Moraes.

Carol Trentini Foto: José Pelegrini

Criada em 2007, a festa junina é organizada pela agência de top models e personalidades WAY, liderada pelo empresário Anderson Baumgartner. A empresa gerencia a carreira de renomados nomes, como Alessandra Ambrósio, Carol Trentini, Tiago Iorc, Candice Swanepoel, Tatá Werneck. Baumgartner diz que tudo começou com um evento para o staff da empresa que, com com o passar dos anos, acabou crescendo: “Hoje a festa é esperada pelo mercado da moda, antes era apenas uma comemoração tradicional de festa junina”.

O arraial contará com atrações musicais sertanejas, comidas típicas, apresentações do DJ Zé Pedro e quadrilha, na qual as top models deixarão de lado os looks das passarelas para se renderem ao clima descontraído dos trajes caipiras.

Na lista de convidados estão também Dandara Queiroz, Gabrielle Joie, Malu Valle, Ana Bela, Mari Calazan, Renata Sozzi, Adriana Bozon, Paulo Borges, Isa Isaac Silva e Airon Martins.

Esta é a 13ª edição do ‘Arraiá da WAY’ em São Paulo, após uma pausa de três anos por conta da pandemia. “A festa volta agora em 2023 com outro significado. É uma comemoração, um ‘grito de sobrevivemos’, passamos por essa dificuldade da pandemia de covid-19. O mercado da moda foi tão atingido, a carreira das modelos foi tão atingida... “‘, afirma o empresário. O evento está marcado para iniciar às 20h.





