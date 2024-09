Anttónia pretende fazer cerimônia de casamento em Portugal, em 2026

“São Maisons que têm um compromisso com a criatividade, inovação e, ao mesmo tempo, com a tradição – algo que eu aprecio muito”, diz. Ultimamente, ela conta que a marca com que mais se identifica é a americana Thom Browne.

É a segunda vez dela em Milão, já com Paris, Anttónia tem uma relação mais próxima. Na adolescência, ela viveu na França com a família - os irmãos mais novos e os pais, Gloria Pires e Orlando Morais. “Toda vez que volto é como se fosse a primeira vez. Gosto de me atualizar e conhecer os novos lugares que abriram e que são mais locais”.

Depois do tour fashion ela volta para o Rio, mas já planeja uma volta para outro país da Europa: Portugal. É que Anttónia acaba de ser pedida em casamento pelo ator Paulo Dalagnoli após quatro anos de namoro e pretende fazer uma comemoração por lá, provavelmente em 2026.

“Pretendo começar a elaborar a partir do ano que vem e pensar em tudo com muita calma. Meu padrinho é português, super tradicional e tem o sonho de me casar, então pretendo fazer uma comemoração mais intimista em Portugal e talvez uma no Brasil, em alguma das nossas casas. Mas ainda são ideias muito embrionárias, não tem nada certo ainda sobre data e local”, diz.