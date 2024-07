Atriz brasileira iniciante estrela filme ao lado de Jean Reno e Adriana Barraza; conheça

“Como não tive a oportunidade de aprender quando criança, percebo que o maior desafio é principalmente o sotaque; quero falar um inglês o mais neutro possível, como Bruna Marquezine e Alice Braga, que tanto admiro”, explica ela, que vai contracenar com o francês Jean Reno e a mexicana Adriana Barraza.

Selecionada para atuar no filme que chega aos cinemas brasileiros em setembro e nos Estados Unidos em agosto, a mineira de 26 anos trabalhou como modelo antes de estrear no teatro, aos 19, e teve que “enfrentar” a família para vir para São Paulo estudar teatro na escola Célia Helena.

“Foi muito difícil entender que trilharia essa jornada sozinha. Lembro de estar indo para São Paulo chorando no ônibus. Durante as nove horas de estrada, fizemos três paradas para lanchar, mas eu não desci em nenhuma porque, apesar de estar com fome, não tinha dinheiro para comprar comida. Estava feliz por ir em busca do meu sonho, mas também com medo de como seria essa jornada sem ter ninguém para contar, e pior, com tantas pessoas torcendo contra mim. Hoje fico muito feliz de que isso mudou, inclusive com pedidos de desculpas de muitos membros da minha família”, conta.

Ellen também acaba de filmar Por Um Fio, longa inspirado no livro homônimo de Drauzio Varella, ainda sem data de lançamento. No filme, que se passa nos anos 1970 e também conta com Bruno Gagliasso e Rômulo Estrela, a atriz interpreta a médica Claudia.