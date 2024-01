Bia Haddad assina parceria com marca de carro antes do Aberto da Austrália

Um pouco antes do primeiro Grand Slam de 2024 (Aberto da Austrália ), a Chevrolet anunciou sua parceria com a tenista Bia Haddad.

Atualmente, Bia ocupa a 11ª posição no ranking da WTA, o principal da modalidade, já foi vice-campeã em Roland Garros e semifinalista em Wimbledon.

Bia Haddad fecha parceria com marca de carro Foto: THIAGO RUSSI/SUGARCANE

A atleta se junta ao time de personalidades da marca que conta com o apresentador Marcos Mion, embaixador Chevrolet, e Djamila Ribeiro, co-criadora do movimento #ElasNaDireção que fala sobre o empoderamento feminino no trânsito.

Como parte da estratégia de comunicação, a tenista deve compartilhar com fãs sua rotina atrelada aos veículos Chevrolet, como Equinox e o Bolt EUV, o primeiro SUV 100% elétrico da marca.