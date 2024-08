Bruna Marquezine vende 210 peças do seu acervo pessoal em lojinha beneficente

Bruna Marquezine se une à TROC (brechó premium que é parte do grupo AZZAS 2154) para uma ação beneficente. A atriz irá “abrir uma lojinha virtual” com 210 peças do seu acervo pessoal.

A arrecadação será voltada para o Instituto IKMR (I Know My Rights), uma organização não governamental que se dedica às crianças refugiadas.

Bruna Marquezine Foto: Mariana Maltoni

PUBLICIDADE “A IKMR é uma instituição que eu apoio há anos, e admiro muito o trabalho que eles fazem com crianças refugiadas. Para mim é um prazer poder criar uma lojinha com 100% dos lucros revertidos arrecadados para a instituição”, disse Bruna Marquezine. Para o bazar, Bruna separou uma peça da Bride Collection, da estilista Helô Rocha. O vestido todo branco, bordado, com um recorte na cintura e com uma certa transparência foi usado por ela no Réveillon de 2017, na Bahia. As peças serão vendidas por meio da plataforma digital da TROC.