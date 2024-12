Casa Museu Ema Klabin recebe edição de Natal do Bazar da Cidade

Nos dias 7 e 8 de dezembro, a Casa Museu Ema Klabin, no Jardim Europa, em São Paulo, receberá a edição de Natal do Bazar da Cidade, evento que conecta o público a uma grande variedade de produtores autorais de moda, design, decoração e gastronomia.

Um dos diferenciais do bazar é a diversidade de produtos autorais selecionados em ateliês de várias regiões do País. A curadoria privilegia pequenos produtores e peças feitas em menor escala, incentivando a economia criativa. Entre os itens disponíveis estarão roupas de seda, linho e algodão, bordados, joias produzidas com diferentes técnicas, bolsas em fibras naturais, objetos utilitários e de decoração.

Bazar da Cidade tem edição de Natal Foto: ARION ENGERS MOREIRA

Durante o Bazar da Cidade, o público ainda poderá visitar a Casa Museu Ema Klabin e conhecer a exposição América pré-colombiana: corpo e território, que apresenta mais de 90 peças arqueológicas de diversas civilizações pré-colombianas que habitaram as Américas por mais de 15 séculos.