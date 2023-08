Restaurante Tuju reabre com apenas nove mesas; saiba quanto custa o menu degustação

Depois de dois anos de muita pesquisa e viagens pelos biomas brasileiros, o chef Ivan Ralston retorna à cena com a reabertura do novo Tuju.

Ao lado dos empresários Guilherme Lemes e Luciano Koyashiki, sócios fundadores da importadora de vinhos Clarets, e da pesquisadora gastronômica Katerina Cordás, Ralston reinaugura no próximo dia 12 de setembro o seu premiado restaurante.

Agora, o Tuju está localizado em uma rua sem saída no Jardim Paulistano, de costas para os prédios da avenida Faria Lima, em um imóvel planejado para atender apenas nove mesas.

A volta do Tuju, com Katherina Cordas e Ivan Ralston Foto: JULIA RODRIGUES

O Tuju vai trabalhar com menus degustação sazonais (10 tempos R$ 890) batizados Umidade (primavera), Chuva (verão), Ventania (outono) e Seca (inverno) refletirão as inúmeras influências do clima sobre os ingredientes ao longo do ano. As reservas já estão abertas para o mês de inauguração.

Com projeto assinado por Angelo Bucci, o espaço em concreto aparente conta com grandes jardins verticais, volumes com angulações insinuantes e muita iluminação natural.

Objetos colecionados por Ralston e Katherina Cordás ao longo das mais de 30 expedições realizadas compõem a decoração. É o caso do osso de baleia encontrado em Ilhabela, de armadilhas de camarão pitú usadas na Bahia e um crânio de gado trazido de Goiás.

SERVIÇO

TUJU

Frei Galvão, 135, Jardim Paulistano

Serviço: apenas menu degustação

Reservas www.tuju.com.br