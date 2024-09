Chef Jefferson Rueda participa da ‘Festa do Porco’ na cidade de Pardinho

Em sua quarta edição, o Degusta Pardinho ganha ares de festival e é batizada de A Festa do Porco. O evento acontece no próximo dia 28 de setembro. A festa será na Loja Pardinho Artesanal, na Rodovia Municipal Constantino Pauletti - Fazenda Bela Vista, em Pardinho.

O evento conta com a participação do chef Jefferson Rueda - que além de produtos da marca Porco Real, levará algumas das criações autorais servidas na Casa do Porco.

Chef Jefferson Rueda Foto: Mauro Holanda

PUBLICIDADE Toda festa acontece em um espaço ao ar livre de 3 mil m², repleto de pinheiros centenários e com vista para os pastos, onde os animais da fazenda são criados. Serão servidas iguarias d’A Casa do Porco, como a famosa Porcopoca (pipoquinha de torresmo), o torresmo com goiabada, o Hot Pork com salsichas Porco Real e linguiças caipira da marca, cortadas como aperitivo. Já o Porco SanZé, estrela do restaurante, poderá ter seu preparo acompanhado em churrasqueiras, acesas desde às 5h da manhã.

Publicidade