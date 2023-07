Chef Thomas Troisgros recebe Janaína Rueda e Tássia Magalhães na cozinha do Chez Claude

O chef Thomas Troisgros recebe as chefs Janaína Rueda (Bar da Dona Onça e a Casa do Porco) e Tássia Magalhães (Nelita), na cozinha do Chez Claude para um jantar especial assinado pelos três, no dia 9 de agosto.

Thomas, Janaína e Tassia oferecerão um menu degustação (R$ 490, sem serviço e bebidas) com receitas que representam a assinatura e identidade de cada um.

O chef Thomas Troisgros recebe as chefs Janaína Rueda (Bar da Dona Onça e a Casa do Porco) e Tássia Magalhães (Nelita) Foto: Tomas Rangel

O cardápio de sete tempos é composto por três snacks, três entradas, dois pratos principaise uma sobremesa.

Os dois pratos principais serão com proteínas do mar e terra, sendo o primeiro o pescado com abobrinha e fava verde, de Tássia, e o segundo uma galinhada, de Janaína. A sobremesa fica a cargo de Thomas, que servirá um sagu de coco com abacaxi e castanhas do Pará.

SERVIÇO:

Jantar de Thomas Troisgros, Janaína Rueda e Tássia Magalhães

Restaurante Chez Claude: Rua Professor Tamandaré Toledo, 25 – Itaim Bibi

09/08, quarta-feira, a partir das 19:30

Reservas pelo Whatsapp: (11) 3071-4228