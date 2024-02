Claude Troisgros comandará ‘Geladeiras em Ação”, novo reality do GNT

“Quem nunca chegou em casa depois de um dia de trabalho e teve que preparar o jantar com o que tinha na geladeira?”, comenta Claude sobre o programa.

Claude estreou na TV em 2004, no comando do quadro “Adivinha o que tem para jantar?”, dentro do programa “Armazém 41″, exibido no GNT. Atualmente, é chef mentor no “The Taste Brasil”, um programa do Globoplay e GNT, e apresenta - ao lado de Batista - o programa “Que Marravilha!”, no GNT. Além disso, ele é dono de empreendimentos no Rio de Janeiro como Chez Claude, Mesa do Lado e Cantina do Claude. Já em São Paulo tem o Chez Claude SP, Bistro du Quartier e Bar du Quartier.