Como fazer viagens de luxo com milhas? Influenciador Lucas Estevam ensina

O influenciador Lucas Estevam, original de Campinas, em São Paulo, dono do canal no YouTube “Estevam pelo Mundo”, ensina como realizar viagens nacionais e internacionais e até na classe executiva usando milhas. Sua jornada na internet começou de forma básica, dando dicas de roteiros e como viajar de forma econômica, quando foi enviado para trabalhar na Europa por uma empresa alemã há 13 anos. Recentemente, no YouTube seu canal de turismo alcançou dois milhões de seguidores.

No começo, ele criou uma página no Fotolog e posteriormente uma fanpage no Facebook. Com o passar dos anos, acumulou conhecimento, se aperfeiçoou e agora dedica-se a fornecer informações sobre como fazer viagens de luxo sem gastar fortunas por meio de consultorias e cursos online como o “Viajando com Milhas” que está com as inscrições abertas até o fim deste mês para a turma décima oitava.

Lucas Estevam já foi para a Lapônia com passagem comprada por meio de milhas Foto: Sergio Santoian

PUBLICIDADE Estevam destaca: “Hoje falo muito nos meus canais sobre a classe executiva, primeira classe e como emitir hospedagem em hotéis cinco estrelas com milhas, por exemplo. As companhias aéreas oferecem muitas oportunidades, mas as pessoas nem sempre têm conhecimento ou não se dispõem a aprender. Recebo frequentemente mensagens de seguidores dizendo que possuem 100 mil milhas e acham que não dá para usar. E eu pergunto: como assim? Com esse montante, já fui e voltei para Miami.” Para ele, as milhas são como dinheiro. Qualquer pessoa que consome algo está gerando milha. Comprar roupas, por exemplo, pode gerar milhas, não apenas o uso de cartão de crédito. Mesmo com o aumento dos preços das passagens após a pandemia, ainda é possível realizar voos de São Paulo para Brasília e São Paulo para Porto Alegre, por exemplo, pelo valor de 6 mil milhas na tabela fixa ao viajar com a Latam, aponta Estevam acrescentando: “Muitas pessoas nem sabem da existência dessa tabela fixa e acabam emitindo na tabela variável chegando a gastar 100 mil milhas.”

Estevam compartilha suas conquistas utilizando milhas: “Já consegui viajar para a Lapônia, na Finlândia. Viajei em diversas ocasiões com passagens executiva, realizei o sonho de viajar de primeira classe pela Emirates, tudo graças ao conhecimento sobre milhas. O custo de um trecho era de 50 mil reais, algo que nunca teria sido possível pra mim. Com as milhas é possível baratear isso em 70%, 80% e 90%”.