Condephaat vai fazer audiência de consolidação das resoluções de tombamento dos Jardins

As tão faladas mudanças nas regras do tombamento no bairro dos Jardins serão objeto de uma audiência devolutiva que vai ser realizada pelo Condephaat na próxima segunda-feira (29). Na audiência, também serão discutidas as sugestões incorporadas ao texto, recebidas tanto na consulta pública feita pelo site quanto na audiência pública presencial realizada no ano passado.

TQ SAO PAULO 13.11.2017 METROPOLE SKYLINE JARDINS JARDIM PAULISTANO VISTA PANORÂMICA Imagens panorâmicas dos Jardins e Jardim Paulistano vistos a partir de prédio na Avenida Rebouças(esquina com capitão Antonio Rosa). FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADAO Foto: Tiago Queiroz / Estadao