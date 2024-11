Danni Suzuki e Jacqueline Sato embarcam para Nova York para participarem do Emmy

As duas têm se destacado como vozes influentes na luta por maior visibilidade amarela no audiovisual: Jacqueline, que atualmente interpreta Yuki na novela “Volta Por Cima”, da Globo, estreou em agosto no canal E! Entertainment o programa “Mulheres Asiáticas”, cuja proposta é dar destaque às mulheres desse recorte em suas respectivas áreas, explorando as diversas identidades das nipo-brasileiras e quebrando estereótipos.

Danni, que foi uma das convidadas do programa, está hoje em cartaz no cinema com o drama “Segredos”, filme que a consagrou como a primeira brasileira de ascendência asiática a protagonizar um longa-metragem.