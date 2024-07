‘Doação no Brasil é quase que sinônimo de assistencialismo’, diz Ana Maria Diniz

Durante 17 anos Ana Maria Diniz permaneceu no Grupo Pão de Açúcar, construído por seu pai, Abilio Diniz. Desde então, Ana já desenvolveu trabalhos na área da educação, fundou o Instituto Península, participa do conselho da empresa de sua família, fundou uma startup de economia criativa de impacto social e, agora, mergulhou ainda mais no mundo da filantropia ao fazer a série Meu, Seu, Nosso.

O trabalho em dez capítulos, que estreia em agosto, tem direção de Marcos e João Jardim e produção de Ana Maria e foi inspirado na corrente de solidariedade vista na pandemia. “Vi pessoas que nunca tinham olhado para essa questão de filantropia e naquele momento caiu a ficha”, diz ela à repórter Marcela Paes. Leia abaixo a entrevista.

A empresária e filantropa Ana Maria Diniz Foto: Gerardo Lazzari

PUBLICIDADE Se você fosse dar uma nota para cultura da doação no Brasil, qual nota seria e por quê? Eu acho que cinco. A gente ainda precisa progredir muito nessa cultura de doação, seja na avaliação dos projetos, até nessa intimidade mesmo com o assunto. Conhecer mais, saber sobre as inúmeras possibilidades que existem. A gente está muito atrasado. Uma boa parte disso é pelo ambiente, não há tanto incentivo no Brasil para a doação. Também pela falta de hábito e muitas vezes pela falta de canal. Muitas pessoas têm vontade de fazer alguma coisa, de doar, mas não conhecem os mecanismos, nem canais, os projetos. Acha que a associação da cultura da doação ao assistencialismo é algo que inibe as pessoas de doarem?

Publicidade

Total. Acho que doação no Brasil é quase que sinônimo de assistencialismo. Há pouquíssimos projetos que estão olhando para a doação ou para a filantropia num ecossistema de fazer as coisas funcionarem e não pontualmente como assistencialismo.

O que você aprendeu fazendo a série Meu, Seu, Nosso?

Aprendi muitas coisas, mas principalmente a fazer cinema. Meu envolvimento com filantropia é mais longo. Essa trajetória começou com a minha incursão na área de educação, há 20 anos e, agora, tem migrado mais para negócios de impacto. Tenho percebido que cada vez menos acredito nessa doação só assistencialista. Mas ela é necessária em alguns momentos como, por exemplo, na pandemia. Inclusive foi a inspiração para essa série nascer. Eu fiquei muito impressionada na pandemia com a rapidez da mobilização das pessoas. Vi pessoas que nunca tinham olhado para essa questão de filantropia e naquele momento caiu a ficha.

Li um texto seu falando que uma das coisas que mais a incomodam é a desigualdade. Você diria que esse é o maior problema do Brasil?

A desigualdade me incomoda, mas o que mais me incomoda é a falta de oportunidade. A igualdade se pode ter de várias formas, você pode simplesmente igualar todo mundo colocando uma régua bem baixa e dando só o básico. As pessoas são diferentes, têm níveis de ambição diferentes e precisam se desenvolver dentro do seu potencial e da sua vontade, porque o desenvolvimento também tem a ver com a vontade própria. O que é crucial, é igualdade de oportunidade. Acho que esse é o grande problema do Brasil, falta de oportunidade.

Publicidade

Muita gente diz que não acredita em meritocracia dentro do País justamente pela falta de igualdade. Outros creem plenamente no conceito. Qual a sua opinião?