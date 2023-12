Esporte Clube Pinheiros recebe estrelas internacionais e da Stock Car para futebol beneficente

Nesta segunda-feira, 18, pilotos da Stock Car vão trocar as pistas pelo campo de futebol do Esporte Clube Pinheiros. Personalidades como Rubinho Barrichello e Felipe Massa, além de jovens estrelas rumo à Fórmula 1, como Felipe Drugovich (piloto reserva da Aston Martin F1) e Gabriel Bortoleto (da academia de pilotos da McLaren) integrarão o time, junto com a diretoria do ECP, das 9h às 12h30.

Rubinho e Massa na Corrida do Milhão, pela Stock Car Foto: Duda Bairros/Stock Car

O evento solidário vai encaminhar as doações recebidas via QR Code a LBV (Legião da Boa Vontade) e a Cajec (Casa de apoio à criança e ao adolescente com câncer e transplantado). As crianças destas organizações estarão no evento e vão receber presentes de Natal dos pilotos e do Papai Noel, personificado por Francisco Marques, o “Chicão”, locutor oficial da Stock Car e São Silvestre.

O evento acontece há 23 anos e, pela segunda vez, vai ser realizado no Esporte Clube Pinheiros.