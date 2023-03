Estilista Reinaldo Lourenço retorna ao calendário de desfiles

Após hiato de três anos, Reinaldo Lourenço retorna ao calendário de desfiles no próximo dia 28 de março, em uma versão até então inédita para o estilista. Ele desfila sua primeira coleção Couture – ou seja, alta moda – com peças que serão exclusivas e feitas sob medidas.

Reinaldo Lourenço volta aos desfiles Foto: Léo Faria

”O diferencial desse desfile é que os looks são muito elaborados. As roupas levam dias para serem feitas, os bordados são todos à mão”, conta Reinaldo, que vai receber as clientes interessadas com horário marcado em sua fábrica. “Estou trabalhando nessas peças há muitos meses, muito diferente das minhas coleções de prêt-à-porter, que tenho que levar em conta custos e viabilidade de produção”.

O momento também marca a volta do desfile de Reinaldo à FAAP, para 350 convidados.