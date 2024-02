Feira do Livro do Pacaembu vai inaugurar novidade em sua terceira edição; saiba qual é

A Feira do Livro, festival literário anual promovido pela Associação Quatro Cinco Um em parceria com a Maré Produções, traz novidades no projeto arquitetônico da terceira edição, a ser realizada entre 29 de junho a 7 de julho.

Mantendo o espírito de “aldeia” efêmera em pleno asfalto paulistano, nas palavras de Álvaro Razuk, diretor de arte e arquitetura, a terceira edição inaugura os palcos “pocket”, espalhados pelos estandes com programação organizada pelas próprias editoras participantes, multiplicando as ações culturais nos 15 mil metros quadrados da praça Charles Miller, no Pacaembu.