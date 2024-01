Filósofo Mario Sergio Cortella vira personagem de história em quadrinhos

Ao todo, serão produzidas duas tirinhas semanais (8 por mês) para serem postadas nas redes oficiais de Cortella, que reúnem mais de 20 milhões de inscrições ativas.

Idealizado por André Cortella, publicitário com mais de 25 anos de experiência em Marketing Digital e Comunicação, o projeto conta com roteiro e redação do jornalista Paulo Jebaili, parceiro do professor Cortella desde 2007 como editor em mais de 20 livros do filósofo, e ilustrações de Ednei Marx, do Studio 58.