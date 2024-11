Fundador e CEO da Chilli Beans vai apresentar série sobre empreendedorismo

O primeiro episódio vai ao ar no dia 21 deste mês nas redes sociais de Caito e vai trazer uma vista a Pikurrucha’s, localizada em São Paulo. A loja é famosa por seus doces e ambiente lúdico, que pode ser classificado como Instagramável. O empresário bateu-papo com os fundadores da loja, Ana Lygia e Alexandre Silva. “Por trás do chá ou dos doces, tem uma história muito mais especial do que parece! Mais do que isso, marca, branding, experiências. A sua marca é o seu maior valor!”, diz ele.

Os próximos episódios, que vão ao ar toda quinta, contarão as histórias de espaços como Circus Hair, Cápsula Shop, Login e XP, entre outros.