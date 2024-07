Gil do Vigor vai prestar o Enem 2024 para incentivar estudantes

O principal objetivo de Gil Do Vigor é ser presidente do Brasil, mas enquanto isso não acontece, o economista e ex-BBB tenta ajudar o País de outra maneira: dando cursos de matemática preparatórios para o ENEM em seu canal de YouTube. Gil lança na terça-feira a segunda temporada de Matemática do Vigor, com aulas gratuitas que vão ao ar duas vezes por semana.

Gil do Vigor Foto: Marcos Duarte

Gil do Vigor Foto: Marcos Duarte

"Realizei uma curadoria dos assuntos que mais caíram no ENEM nesses últimos anos para conseguirmos produzir as aulas", conta ele, que atualmente está fazendo PhD na Universidade de Davis, na Califórnia. Segundo Gil, um dos objetivos das aulas também é fazer com que os alunos tenham menos preconceito com a matéria. "Foi criada a ideia de que a matemática é difícil, mas não é. Os alunos criam antecipadamente uma barreira ao aprendizado, eles pensam que não conseguem fazer. O processo inicial é tirar da cabeça essa ideia de que você não consegue e tentar curtir a matemática. A matemática é simples e legal de se aprender", diz. Além das aulas - que incluem temas como porcentagem, geometria, gráficos e tabelas, entre outros - o curso de Gil também terá uma apostila. Para incentivar os alunos, o economista pretende prestar o ENEM neste ano. "A qualidade do ensino no brasil tem melhorado, mas ainda há muita disparidade entre o ensino público e o privado na esfera do ensino médio e fundamental. Se faz necessário que haja cada vez mais reformas na educação pública para que a gente consiga de fato sanar esse gap, nós precisamos gerar capacitação e incentivo para os nossos professores. Como em toda área, a motivação é necessária, o sistema de incentivo é muito importante".