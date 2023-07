Grupo CCR passa a patrocinar a entrada gratuita no Museu da Língua Portuguesa aos sábados

O Grupo CCR, empresa brasileira de concessão de infraestrutura, transportes e serviços, oficializa nesta quarta-feira uma parceria pela qual se torna o principal patrocinador da Temporada 2023/2024 do Museu da Língua Portuguesa.

Com isso, a empresa passará a patrocinar a entrada gratuita no museu aos sábados, dia de maior afluxo de visitantes. O marco inicial deste acordo, viabilizado pelo Instituto CCR, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, é a exposição temporária Essa Nossa Canção, que entra em cartaz nesta sexta, 14 de julho.

Museu da Língua Portuguesa Foto: Ana Mello

“Acreditamos que o acesso à cultura é fator determinante para a mobilidade social, daí a importância de patrocinarmos a visitação gratuita aos sábados ao Museu da Língua Portuguesa. Através do Instituto CCR, continuaremos alargando nossas parcerias para contribuirmos para a democratização da cultura”, afirma Miguel Setas, CEO do Grupo CCR.

Essa Nossa Canção

A nova mostra temporária Essa Nossa Canção vai falar sobre a riqueza e a diversidade de nosso idioma na canção popular brasileira, que estará representada por diversos ritmos, do rock ao samba, do funk ao axé, do sertanejo à bossa nova.

A curadoria é de Carlos Nader e Hermano Vianna, com consultoria especial de José Miguel Wisnik e coordenação-geral de Isa Grinspum Ferraz.

Serviço

Mostra temporária Essa Nossa Canção

A partir de 14 de julho

De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h)

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Grátis para crianças até 7 anos

Grátis aos sábados

Acesso pelo Portão A