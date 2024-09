Japan House São Paulo vai unir moda e gastronomia em experiência inédita

Pegando carona no sucesso das exposições Efeito Japão: Moda em 15 Atos e Sutorito Fashion: Moda das Ruas, a Japan House São Paulo resolveu criar uma experiência em que vai unir a paixão fashion e a gastronomia - a instituição abriga o incensado restaurante Aizomê. Experiência JHSP: Moda e Gastronomia em 6 atos vai contar com a participação do designer Walter Rodrigues, a chef do Aizomê, Telma Shiraishi, e a diretora cultural da JHSP, Natasha Barzaghi Geenen.

Exposição 'Efeito Japão: moda em 15 atos' na Japan House. Foto: Wagner Romano/Divulgação