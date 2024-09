Leilão de Mustang doado pela Ford e avaliado em mais de R$ 500 mil vai ajudar projeto social

Até o próximo dia 14 de outubro, a Gerando Falcões recebe lances para o leilão virtual do Mustang GT Performance avaliado em mais de R$ 500 mil.

Único no mundo e personalizado pelo artista Alan Mosca, o automóvel doado pela Ford terá todo o seu valor revertido para as ações sociais da ONG.

O comprador do Mustang será revelado no Favela Gala, São Paulo, tradicional evento beneficente promovido pela Gerando Falcões, em 28 de outubro, no Hotel Unique.

Alan Mosca, designer do carro, Edu Lyra (Gerando Falcões) e Martín Galdeano, CEO da Ford Foto: Ford/Divulgação

Os interessados poderão dar seus lances pelo site https://www.ingresse.com/leilao-mustang-60-anos-gerando-falcoes/.

O valor também será integralmente convertido para os projetos da organização.

