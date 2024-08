Lideranças femininas em moda e sustentabilidade marcam presença na Copenhagen Fashion Week

Luanna Toniolo, CEO e fundadora da TROC, plataforma de second hand que integra o grupo Azzas 2154, e Patrícia Lima, CEO e fundadora da Simple Organic, estarão na Copenhagen Fashion Week, principal semana de moda do mundo com foco em sustentabilidade e marcas de impacto positivo, que acontece entre os dias 5 e 9 de agosto.

Luanna Toniolo e Patrícia Lima Foto: Anna Evans

A Simple Organic é a primeira marca brasileira a patrocinar a beleza do evento. Já Luanna produzirá conteúdo para as redes da TROC sobre tendências e novidades do mundo da moda sustentável. A it girl Livia Nunes e a designer de moda Julia Arcangeli, criadoras de conteúdo, também estarão presentes para trabalhos com marcas.