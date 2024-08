Luciana Costa, do BNDES, e ex-ministro Joaquim Levy confirmados no ‘Brazil Climate Summit’, em NY

A programação traz outros profissionais de destaque na programação, entre eles, Ana Cabral Gardner (co-presidente e co-CEO da Sigma Lithium), Cynthia E. Rosenzweig (agrônoma e climatologista americana do Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA), Luísa Palacios (professora da Universidade de Columbia e especialista em desafios geopolíticos na indústria de energia), Nili Gilbert (vice-presidente da Carbon Direct e senior advisor do Boston Consulting Group), entre outros.

O evento é organizado por executivos relevantes do mercado, como Luciana Antonini Ribeiro, cofundadora da eB Capital; Marina Cançado, especialista em investimentos sustentáveis e fundadora da Converge Capital; Jorge Hargrave, diretor da Maraé Investimentos; Arthur Ramos, diretor executivo e parceiro do Boston Consulting Group, além de alunos da Universidade de Columbia e do Columbia Global Center no Rio de Janeiro.

Com mais de mil participantes em duas edições, a conferência se consolida como uma plataforma para promoção, networking e compartilhamento de conhecimento sobre soluções climáticas brasileiras fora do país, com potencial de alavancar negócios internacionalmente.