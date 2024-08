Maria Casadevall, Tainá Müller e Marina Lima participam de leitura solidária no Teatro Oficina

A Leitura Solidária, projeto idealizado pela atriz e produtora Christiane Fogaça que reúne artistas em prol de ações humanitárias, tem apresentação marcada no histórico Teatro Oficina. Desta vez, a ação será em prol de companhias de teatro que perderam tudo nas enchentes do Rio Grande do Sul.

O evento, desenvolvido em parceria com a produtora cultural Maristela Bueno, convida artistas renomados para as leituras, selecionando uma instituição específica para ajudar a cada edição. Em edições anteriores, nomes de destaque como Maitê Proença, Helena Ranaldi, Leopoldo Pacheco, Ricardo Tozzi, Leonardo Miggiorin, Cristina Mutarelli e Mel Lisboa participaram das apresentações.

Christiane Fogaça e Maria Casadevall Foto: Nana Curti

Desta vez, a leitura contará com a presença da atriz Maria Casadevall. Além de atuar, ela co-dirigirá a performance ao lado da dramaturga Ticiane Simões, que também assina o texto “Precisamos Falar sobre a Morte”.

“Ter a chance de engajar iniciativas por meio da arte que fortaleçam causas invisibilizadas e contar com artistas conhecidas do público já é de extrema importância política e social”, disse Maria Casadevall.



O elenco convidado para esta ocasião inclui Tainá Müller, Mônica Iozzi, Camila dos Anjos, Mel Lisboa e a cantora Marina Lima.

“Todo artista deve estar em sintonia com as demandas do seu tempo. A tragédia climática no sul apaziguou mas seus efeitos são duradouros. O convite da Maria caiu como uma luva pra minha inquietude de ajudar os artistas da minha terra”, disse Tainá Müller.

A arrecadação será destinada para duas companhias de teatro do Rio Grande do Sul, que perderam tudo nas enchentes que atingiram a região em maio: a Ói Nóis Aqui Traveiz e a ABTB Unima Brasil.

Para obter os ingressos basta acessar a plataforma do Sympla, selecionar o evento e a forma de pagamento do ingresso virtual, que será válido para a apresentação no dia 6 de setembro, às 20h, no Teatro Oficina. Disponível para venda a partir do dia 12.