Zeca Pagodinho e Marisa Monte se apresentam no dia 13 de dezembro, em evento da marca Hering apenas para convidados, na Pina Contemporânea, localizada no centro deSão Paulo.

A iniciativa vem para celebrar o período do Natal da marca - e para ressaltar realizações como o patrocínio do filme “Meu nome é Gal”, e do festival Turá (SP e POA), além das ações com diversos artistas, entre eles Emicida, Marcelo D2 e Gilberto Gil & Família.