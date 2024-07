‘Meninas Malvadas - O Musical’ tem temporada brasileira confirmada para 2025

O musical Meninas Malvadas estreia temporada no Brasil entre os dias 13 de março a 29 de junho de 2025, no Teatro Santander, localizado no Complexo JK Iguatemi, em São Paulo.

Indicado a doze estatuetas do Tony Awards, incluindo Melhor Musical e Melhor Libreto (escrito por Tina Fey, que também produz o musical), o espetáculo terá uma montagem inédita no Brasil.

Em breve serão comunicadas e realizadas as audições de todo o elenco, incluindo as protagonistas.

Meninas Malvadas - O Musical tem estreia prevista para 2025 Foto: Brinkhoff/Moegenburg

A primeira versão de Meninas Malvadas, uma sátira social baseada na escola secundária de Tina Fey, estreou em 2004. O musical da Broadway entrou em cartaz em 2018.

Atualmente, o espetáculo excursiona pelos EUA e conta com uma montagem no West End, em Londres. Já no Brasil, o espetáculo terá direção de Mariano Detry, responsável por Priscilla, a Rainha do Deserto - o Musical.