Mestre do Atum, chef André Saburó Matsumoto, promove dois jantares em São Paulo

Conhecido como o mestre do atum, o chef André Saburó Matsumoto, do restaurante Quina do Futuro, em Recife, irá promover o evento Tomodachi (amigos), em São Paulo.

Nos dias 19 e 20 de junho, o restaurante Nōsu, localizado em Santana, na zona norte, será a casa de Saburó durante dois jantares.

Saburó é reconhecido por suas ousadas experiências culinárias com o atum - com toques nordestinos e sertanejos.

André Saburó Matsumoto Foto: Wagner Ramos

Entre os pratos que serão servidos estão o tartare de atum com lardo yaguara e molho ponzu; atum shoyuzuke com tucupi dashi, aioli misso, mix de brotos e chips com pó de nori e outros.

Destaque também para o atum de sol com mousseline de inhame e queijo coalho, farofa de shiso e cebolas caramelizadas. O valor do menu é de R$ 540 por pessoa.