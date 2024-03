O musical Cantando na Chuva estreia em abril prometendo ‘fazer chover no palco’ do Sérgio Cardoso

Baseado no clássico filme de 1952, o musical Cantando na Chuva se passa em Hollywood no final da década de 1920. As estrelas do cinema mudo Don Lockwood (Gene Kelly) e Lina Lamont (Jean Hagen) vivenciam a impossível transição para o cinema falado, por conta da voz estridente de Lina, que arranca risadas da plateia.

Os ingressos custam de R$19,80 a R$400 e estão disponíveis em www.cantandonachuvabrasil.com.