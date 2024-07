‘Penso o luxo de hoje como um filme colorido’, diz o CEO do Grupo Emiliano, Gustavo Filgueiras

Qual é o futuro da hotelaria de luxo?

No passado, o importante era a localização. Depois, o importante passou a ser os produtos oferecidos. Explico: os produtos que os hóspedes encontravam nos hotéis eram muito melhores daqueles que existiam nas casas das pessoas muito ricas. Hoje, isso inverteu. É provável que uma pessoa rica tenha em casa uma televisão maior do que aquela que ela irá encontrar no hotel. Hoje, a hotelaria foi para o lado da experiência, do serviço e da personalização. Nosso futuro está ligado à personalização do serviço, um serviço moldado a forma de ser do hóspede – com utilização de tecnologia, claro.

Qual seria um exemplo deste impacto tecnológico?

Eu sempre faço um paralelo com a aviação. No passado, você ia no balcão fazer o seu check-in. Hoje, ninguém quer mais passar no balcão. Isso porque a experiência é muito mais eficiente quando você pode seguir direto com um QR Code e entrar no avião... A certificação de uma identidade digital faz do check-in uma experiência menos dolorida. Na hotelaria, todo mundo fala que é chato fazer check-in e check-out. Então, essa é uma evolução em que a hotelaria deve passar. Muito desses trâmites vão ser simplificados pela tecnologia.