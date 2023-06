Presidente da SPTuris visita bastidores de Roland Garros para aprimorar eventos de São Paulo

Gustavo Pires, presidente da São Paulo Turismo (SPTuris), visita os bastidores da organização e os jogos de Roland Garros, em Paris, nesta quinta-feira, 8. A ideia é entender a operação do evento para ajudar na Arena São Paulo. Nova menina dos olhos da Prefeitura e da concessionária do Anhembi, a GL events, o centro multiuso deve começar a ser construído no fim do ano. Pires está abrindo conversas com promotores para trazer grandes torneios e shows para a cidade.

Público assiste partida de Roland Garros na quadra Suzanne Lenglen, em Paris Foto: Reuters





“Temos uma relação sentimental com Roland Garros por causa de nomes do nosso esporte como Maria Esther Bueno, Guga Kuerten e, este ano, Bia Haddad”, diz Pires. “Eventos famosos e disputados indoor têm uma grande audiência no Brasil, entre eles, a NBA. Com a Arena São Paulo poderemos receber todos esses expoentes que hoje não vêm por falta de estrutura. Esse trabalho de captação e convencimento começa já, para que os resultados venham em dois ou três anos”.

Por sorte, Pires conseguirá ver a brasileira Bia Haddad jogando a semifinal — fato que não acontecia há 55 anos, desde Maria Esther Bueno.