Projeto arquitetônico da 1ª filial do Museu Pompidou na América Latina será apresentado no Paraná

O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu da CCR Aeroportos vai receber a instalação da primeira filial do museu Pompidou na América Latina. Nesta quarta-feira, dia 17, um evento irá marcar a apresentação do projeto arquitetônico e o início das obras.

.A parceria para a instalação do museu no Paraná começou em 2022. A CCR Aeroportos, que administra o Aeroporto Internacional de Foz de Iguaçu, cedeu o terreno nas imediações do terminal para a construção do espaço, um ícone da história da cultura moderna.

Museu Pompidou Foto: Museu Pompidou

Além da sede francesa, o Pompidou possui “antenas”, como são chamadas suas unidades, na Bélgica, Espanha, China e Estados Unidos. A ideia é que, no Paraná, o Pompidou tenha um viés de brasilidade, com destaque para grandes nomes da arte e da cultura nacional. A expectativa é que o Centro de Arte Georges Pompidou de Foz do Iguaçu fique pronto em 2026.