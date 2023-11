Projeto que leva música clássica a hospitais públicos de São Paulo procura novos apoiadores; conheça

O projeto Vida em Pauta, que leva música clássica a hospitais públicos de São Paulo, é realizado semanalmente no Instituto da Criança e do Adolescente, no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e no Instituto de Atendimento Médico ao Servidor Público Estadual.

Em duos ou trios, os músicos tocam pequenos concertos de repertório erudito com duração de 15 minutos em diferentes setores das instituições: tocam no pronto-socorro, ala de cuidados paliativos, oncologia e pediatria, entre outros.

Pesquisas revelam que a música ajuda a diminuir o nível de ansiedade, dor e sintomas depressivos. Com patrocínio da Drogasil até dezembro, o projeto está em busca de novos apoiadores.